Более 650 грузовиков скопились в очереди к Военно-Грузинской дороге

20 ноября 2023, 11:20

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители 663 грузовиков ожидают выезда из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге, закрытой из-за непогоды.

Как писал "Кавказский узел", утром 19 ноября был введен запрет на выезд большегрузов из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге. Вечером было запрещено движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге в связи с ухудшением погоды в Грузии.

Число грузовиков, ожидающих открытия проезда по Военно-Грузинской дороге превысило 600, сообщает сегодня со ссылкой на центр организации дорожного движения Северной Осетии "Интерфакс-Юг".

По данным ведомства, зарегистрировано на выезд из России в сторону Грузии 663 грузовых автомобиля, пишет агентство.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.