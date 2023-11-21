Спасатели полностью закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за снегопада

21 ноября 2023, 22:32

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Проезд всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге запрещен, сообщили сегодня вечером североосетинские спасатели. Департамент автодорог Грузии сообщил об ограничениях на ряде магистралей в связи с непогодой.

Как писал "Кавказский узел", утром 19 ноября был введен запрет на выезд большегрузов из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге, а вечером того же дня было запрещено движение по Военно-Грузинской дороге всех видов транспорта. С 19.00 мск проезд легковых машин по Военно-Грузинской дороге был разрешен, в очереди скопились 1303 грузовика.

По Военно-Грузинской дороге запрещен проезд всех транспортных средств, сообщило сегодня управление МЧС России по Северной Осетии. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации с 20.40 мск 21 ноября 2023 года до особого распоряжения", - указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Департамент автомобильных дорог Грузии сообщил сегодня, что на участке Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс наблюдаются снег и голодед.

Ограничения введены и на ряде других дорог Грузии. Так, на участке дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони запрещено движение прицепов и полуприцепов, проинформировало ведомство.

Непогода в Батуми привела к повреждению набережной Нового бульвара, сообщило сегодня региональное издание TV25. В результате шторма были уничтожены деревья, дорожки засыпаны песком. Работы по очистке проводятся с помощью специальной техники, мобилизованной на объекте. По данным мэрии, сильный дождь в городе не вызвал существенных пробок.