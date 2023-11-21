21 ноября 2023, 22:32
Спасатели полностью закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за снегопада
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Проезд всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге запрещен, сообщили сегодня вечером североосетинские спасатели. Департамент автодорог Грузии сообщил об ограничениях на ряде магистралей в связи с непогодой.
Как писал "Кавказский узел", утром 19 ноября был введен запрет на выезд большегрузов из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге, а вечером того же дня было запрещено движение по Военно-Грузинской дороге всех видов транспорта. С 19.00 мск проезд легковых машин по Военно-Грузинской дороге был разрешен, в очереди скопились 1303 грузовика.
По Военно-Грузинской дороге запрещен проезд всех транспортных средств, сообщило сегодня управление МЧС России по Северной Осетии. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации с 20.40 мск 21 ноября 2023 года до особого распоряжения", - указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Департамент автомобильных дорог Грузии сообщил сегодня, что на участке Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс наблюдаются снег и голодед.
Ограничения введены и на ряде других дорог Грузии. Так, на участке дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони запрещено движение прицепов и полуприцепов, проинформировало ведомство.
Непогода в Батуми привела к повреждению набережной Нового бульвара, сообщило сегодня региональное издание TV25. В результате шторма были уничтожены деревья, дорожки засыпаны песком. Работы по очистке проводятся с помощью специальной техники, мобилизованной на объекте. По данным мэрии, сильный дождь в городе не вызвал существенных пробок.
Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.
Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".
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Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"