Движение через "Верхний Ларс" открыто

23 ноября 2023, 12:43

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Спасатели Северной Осетии разрешили движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" для всех видов транспорта.

Как сообщал "Кавказский узел", утром 19 ноября был введен запрет на выезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге, а вечером того же дня было запрещено движение всех видов транспорта. С 19.00 мск 21 ноября проезд легковых машин был разрешен, но уже в 20.40 мск того же дня вновь был запрещен проезд всех видов транспорта из-за ухудшения погоды в Грузии. К утру 23 ноября в Северной Осетии в очереди на выезд в Грузию скопились 1963 грузовика. Сотрудники МЧС развернули мобильные пункты обогрева вблизи пункта пропуска "Верхний Ларс".

В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение для всех видов автотранспорта на участке Владикавказ - н.п. Ларс - в обоих направлениях с 12.10 мск до особого распоряжения, говорится в публикации, размещенной в телеграм-канале МЧС по Северной Осетии.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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