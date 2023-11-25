Ограничения введены на Военно-Грузинской дороге

25 ноября 2023, 12:21

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На грузинском участке Военно-Грузинской дороги запрещено движение автомобилей с прицепами и полуприцепами в связи со снегопадом. В Северной Осетии введен запрет на выезд большегрузов через "Верхний Ларс".

Как писал "Кавказский узел", движение всех видов транспорта через пункт пропуска "Верхний Ларс" по Военно-Грузинской дороге было открыто днем 23 ноября.

Утром 19 ноября был введен запрет на выезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге, а вечером того же дня было запрещено движение всех видов транспорта. Вечером 21 ноября проезд легковых машин был разрешен, но уже через полтора часа вновь был запрещен проезд всех машин из-за ухудшения погоды в Грузии. К утру 23 ноября в очереди около "Верхнего Ларса" скопились 1963 грузовика. Сотрудники МЧС развернули мобильные пункты обогрева для водителей.

Из-за снегопада и низкой температуры на участке Гудаури - Коби автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено движение автомобилей с прицепами и полуприцепами, сообщает Департамент автодорог Грузии. По данным ведомства, движение остальных видов машин разрешено, пишет сегодня "Грузия Online".

Выезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге запрещен с 17.20 мс 24 ноября, сообщило республиканское управление МЧС.

Ограничение связано "с ухудшением погодных условий на территории Грузии, и не возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии", говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда облачная погода без осадков при температуре воздуха +6 градусов, скорость ветра 5 метров в секунду. В ночь на 26 ноября ожидаются слабые осадки, температура воздуха понизится до +3 градусов, ветер стихнет до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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