Артиллерист из Дагестана погиб на Украине

16 ноября 2023, 23:58

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Ибрагим Коркмасов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Буйнакского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 666 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Магомед Гусейханов стал 665-м военным из Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Ибрагим Коркмасов из селения Алтанаул погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Буйнакского района, опубликовав отчет о встрече главы Дагестана Сергея Меликова с родными погибших в ходе специальной военной операции на Украине, на которой присутствовали отец и вдова Коркмасова.

Ранее районные власти в своем Telegram-канале сообщали, что житель селения Атланаул, артиллерист Ибрагим Коркмасов награжден медалью Суворова "За отличие в службе". В сообщении от 11 апреля говорилось, что Коркмасов находится в зоне боевых действий с самого начала военной операции.

На приложенной к публикации фотографии Коркмасов стоит у указателя дороги на Донецк.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 666 бойцов из Дагестана. Всего власти и силовики на 23.50 мск 16 ноября сообщили о гибели на Украине как минимум 2900 военных с юга России, в том числе 1420 – из СКФО и 1480 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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