16 ноября 2023, 04:38

Подтверждена гибель уроженца Дагестана на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец дагестанского села Геджух Магомед Гусейханов погиб на Украине, его память увековечили в местной школе, сообщила представитель учебного заведения. 

"Кавказский узел" писал, что Осман Эфендиев стал 664-м военным из Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Имя Магомеда Гусейханова, погибшего в ходе боевых действий на Украине, увековечили в Геджухской средней школе в виде "Парты Героя" под эгидой "Единой России", сообщила советник директора школы по воспитательной работе Гулает Гаджимурадова.

"В открытии Парты приняли участие администрация села, родственники и друзья героя (...) Право первыми сесть за Парту Героя удостоились активисты школы, отличники, победители и призеры конкурсов", - написала она на своей странице "ВКонтакте".

В сообщении не уточняется, когда и при каких обстоятельствах погиб Магомед Гусейзанов. Чиновница написала лишь, что погиб он "героически".

Село Геджух находится в Дербентском районе Дагестана. Согласно сведениям на сайте Росстата, на 2021 год в селении жили 6758 человек.  

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 665 бойцов из Дагестана. Всего власти и силовики на 04.20 мск 16 ноября сообщили о гибели на Украине как минимум 2898 военных с юга России, в том числе 1419 – из СКФО и 1479 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Офицер из Волгограда убит в военной операции", "Двое военных из Кабардино-Балкарии погибли на Украине", "Подтверждена гибель на Украине пяти жителей Ахтубинского района".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

16 ноября 2023, 03:39

16 ноября 2023, 02:40

16 ноября 2023, 01:41

16 ноября 2023, 00:42

15 ноября 2023, 23:44

  • Махачкалинцы поспорили о стройке спортплощадки в парке

    Мэрия пояснила строительство площадки для баскетбола в парке Ленинского комсомола просьбами жителей. Часть опрошенных "Кавказским узлом" махачкалинцев считает, что баскетбол набирает популярность в республике и такая площадка необходима. Другие жители города и активисты движения "Город наш" отметили, что спортивные объекты уменьшают зеленую зону парка и в нем нужно запретить любое строительство.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи