Подтверждена гибель уроженца Дагестана на Украине

16 ноября 2023, 04:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец дагестанского села Геджух Магомед Гусейханов погиб на Украине, его память увековечили в местной школе, сообщила представитель учебного заведения.

"Кавказский узел" писал, что Осман Эфендиев стал 664-м военным из Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Имя Магомеда Гусейханова, погибшего в ходе боевых действий на Украине, увековечили в Геджухской средней школе в виде "Парты Героя" под эгидой "Единой России", сообщила советник директора школы по воспитательной работе Гулает Гаджимурадова.

"В открытии Парты приняли участие администрация села, родственники и друзья героя (...) Право первыми сесть за Парту Героя удостоились активисты школы, отличники, победители и призеры конкурсов", - написала она на своей странице "ВКонтакте".

В сообщении не уточняется, когда и при каких обстоятельствах погиб Магомед Гусейзанов. Чиновница написала лишь, что погиб он "героически".

Село Геджух находится в Дербентском районе Дагестана. Согласно сведениям на сайте Росстата, на 2021 год в селении жили 6758 человек.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 665 бойцов из Дагестана. Всего власти и силовики на 04.20 мск 16 ноября сообщили о гибели на Украине как минимум 2898 военных с юга России, в том числе 1419 – из СКФО и 1479 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.