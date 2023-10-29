29 октября 2023, 07:43

Военный из Ростовской области погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Эдуард Деменцов погиб в зоне военной операции, сообщили власти Багаевского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 314 жителей Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", на 28 октября власти и силовики подтвердили гибель в ходе военной операции на Украине не менее 313 жителей Ростовской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Во время спецоперации на Украине погиб житель Багаевского района Эдуард Деменцов. В честь него в Елкинском центре помощи детям открыта мемориальная плита, сообщила 27 октября в своем телеграм-канале администрация Багаевского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 314 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Ростовской области погиб на Украине", "Офицер из Ростовской области убит на Украине", "Власти подтвердили гибель на Украине 2750 военнослужащих с юга России".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 октября 2023, 08:36

  • Астраханцы призвали власти сохранить парк "Планета"

    Жители Астрахани попросили губернатора Астраханской области не закрывать парк "Планета" после того, как там утонул ребенок. "Планета" единственный в городе парк с аттракционами для детей, указали астраханцы в комментариях под размещенной в интернете петицией.

29 октября 2023, 06:47

29 октября 2023, 05:53

  • Более 100 кубанских казаков направились в зону спецоперации

    В зону спецоперации на Украине направились более 100 кубанских казаков, из которых сформированы три добровольческих отряда, всего в зоне СВО выполняют боевые задачи более 6400 казаков, сообщил вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

29 октября 2023, 04:54

29 октября 2023, 03:55

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи