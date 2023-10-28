Десантник из Багаевского района погиб на Украине

28 октября 2023, 11:52

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Военнослужащий воздушно-десантных войск Михаил Сизов погиб в зоне военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 313 жителей Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно о гибели на Украине Александра Кармазина из Каменского района. Он стал, по меньшей мере, 312 жителем Ростовской области, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

При проведении военной операции на Украине погиб Михаил Сизов. В честь него в Елкинском центре помощи детям открыта мемориальная плита. Сизов служил в воздушно-десантных войсках, сообщила 27 октября в своем телеграм-канале администрация Багаевского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 313 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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