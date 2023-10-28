28 октября 2023, 05:44

Власти сообщили о гибели на Украине военного из Ростова-на-Дону

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В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Ростова-на-Дону Дмитрий Пушкарный, его семье вручен орден мужества, сообщила администрация Ворошиловского района. 

"Кавказский узел" писал, что 23 октября стало известно о гибели на Украине жителя Мясниковского района Виталия Печенкина. Он стал 310 военным из Ростовской области, чья гибель в ходе спецоперации официально подтверждена.

27 октября администрация Ворошиловского района Ростова-на-Дону сообщила в своем телеграм-канале о передаче ордена мужества семье Дмитрия Пушкарного, который погиб в ходе спецоперации на Украине.

По данным районных властей, Пушкарный родился в 1988 году, погиб в селе Клещеевка в августе при взрыве гранаты.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 311 жителей Ростовской области. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 05.00 мск 28 октября сообщили о гибели на Украине не менее 2792 бойцов с юга России, в том числе 1380 - из СКФО и 1412 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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