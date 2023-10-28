Мемориальная доска Виктору Дзюбе. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Целинного района от 26.10.23, https://t.me/celina_raion/3416

28 октября 2023, 23:08

Власти сообщили о гибели на Украине лейтенанта из Калмыкии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виктор Дзюба погиб на Украине, сообщила администрация Целинного района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 45 военных из Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что Эрдни Гаряев стал 44-м военным из Калмыкии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

В Средне-Егорлыкской школе №4 открыта мемориальная доска в память о погибшем в ходе военной операции на Украине выпускнике школы Викторе Дзюбе, сообщила администрация Целинного района 26 октября. Как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой опубликована в тот же день в Telegram-канале Средне-Егорлыкского сельского поселения, Дзюба окончил школу в 2000 году. Служил в звании лейтенанта, погиб 26 октября 2022 года.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 45 бойцов из Калмыкии. Всего власти и силовики на 23.00 мск 28 октября сообщили о гибели на Украине как минимум 2796 военных с юга России, в том числе 1381 – в СКФО и 1415 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Десантник из Багаевского района погиб на Украине", "23 военных из Волгоградской области погибли на Украине", "Два военных из Астраханской области убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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