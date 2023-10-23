Верховный суд оставил без рассмотрения жалобу осужденного по делу о перестрелке в "Москва-Сити"

23 октября 2023, 03:48

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Адвокаты одного из осужденных по делу о перестрелке в "Москва-Сити" Магомеда Исмаилова, приговоренного к 16 годам колонии, обратились в Верховный суд Российской Федерации, заявив о нарушениях при рассмотрении дела. Жалоба оставлена без рассмотрения.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года Мосгорсуд отменил приговор дагестанским спортсменам Магомеду Исмаилову и Эльдару Хамидову и вернул дело о перестрелке в "Москва-Сити" на новое рассмотрение. В марте кассационная инстанция сократила на два месяца срока Хамидову, приговор же Исмаилову оставлен без изменения.

31 мая 2021 года Пресненский суд Москвы приговорил Магомеда Исмаилова к 16 годам, а Эльдара Хамидова - к 15 годам лишения свободы. Ранее суд присяжных признал обоих виновными. Защита сочла вину подсудимых недоказанной и просила оправдать их.

Верховный суд Российской Федерации не стал рассматривать жалобу Магомеда Исмаилова, который был приговорен к 16 годам колонии по делу о перестрелке в "Москва-Сити", информирует сегодня, 23 октября "Коммерсант".

Жалобу в Верховный суд подала защита Исмаилова, которая пыталась оспорить решение 2-о кассационного суда общей юрисдикции, оставившего вынесенный ему приговор без изменений в марте текущего года. Адвокаты утверждали в жалобе, что при рассмотрении дела, вынесении вердикта присяжными и вынесении приговора были допущены грубые процессуальные нарушения. В частности, они заявили, что обвинение оказывало давление на присяжных, доказательства были недопустимыми, а судья не реагировал на это.

Судья Верховного суда, рассмотрев жалобу, пришла к решению не передавать дело Исмаилова в кассационную инстанцию ВС для рассмотрения. Она не обнаружила в материалах, которые представили адвокаты Исмаилова, подтверждения допущенных нарушений.

Напомним, 17 ноября 2017 года шесть человек получили ранения в результате стрельбы на территории комплекса "Москва-Сити". Один из раненых позднее умер. 18 декабря 2018 года стало известно, что Магомеду Исмаилову, экс-чемпиону мира по кикбоксингу и совладельцу спортклуба "Скорпион", к обвинению в хулиганстве было добавлено обвинение в покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Эльдар Хамидов первоначально был обвинен в покушении на убийство.

Согласно материалам дела, Исмаилов, Хамидов и "сопровождавшие их не менее 10 вооруженных лиц" находились на праздничном мероприятии в ресторане башни "Око", где "при отсутствии значимого повода вступили в конфликт с отвечающими за безопасность гостей работниками". Конфликт перерос в перестрелку.

По версии гособвинения, Магомед Исмаилов, руководивший на тот момент охраной совладельца башни Гавриила Юшваева, возглавлял группу земляков из Дагестана, нападавших на сотрудников Росгвардии. Он также завладел оружием одного из силовиков, который был тяжело ранен в ходе перестрелки. Эльдар Хамидов, по версии прокуратуры, активно способствовал развязыванию конфликта, а затем стрелял и в самой башне.

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