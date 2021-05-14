Комплекс "Москва-Сити". Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

14 мая 2021, 06:14

Присяжные признали уроженцев Дагестана участниками стрельбы в "Москва-Сити"

Коллегия присяжных признала дагестанских спортсменов Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова виновными по делу о стрельбе в "Москва-Сити" в 2017 году.

Как писал "Кавказский узел", уроженцы Дагестана Магомед Исмаилов и Эльдар Хамидов были обвинены по делу о перестрелке на территории комплекса "Москва-Сити", в которой 17 ноября 2017 года шесть человек получили ранения. Один из раненых позднее умер. 18 декабря 2018 года стало известно, что Магомеду Исмаилову, экс-чемпиону мира по кикбоксингу и совладельцу спортклуба "Скорпион", к обвинению в хулиганстве было добавлено обвинение в покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Хамидов обвинен в покушении на убийство. В декабре 2019 года обвиняемые убедили суд передать присяжным дело о стрельбе в "Москва-Сити". В феврале суд постановил арестовать на три месяца чемпиона России по кикбоксингу Саида Асадулаева, обвиненного в причастности к этой перестрелке.

Согласно материалам дела, 17 ноября 2017 года Исмаилов, Хамидов и "сопровождавшие их не менее 10 вооруженных лиц" находились на праздничном мероприятии в ресторане башни "Око", где "при отсутствии значимого повода вступили в конфликт с отвечающими за безопасность гостей работниками". Конфликт перерос в перестрелку.

Присяжные признали виновными фигурантов дела о перестрелке в "Москва-сити" в ноябре 2017 года Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова, сообщило 13 мая со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Москвы Лелу Кокая РИА "Новости".

"Коллегией присяжных заседателей Исмаилов М.И. признан виновным в совершении хулиганства, совершенного с применением оружия, в покушении на убийство, хранении и незаконном ношении оружия", - процитировало пресс-секретаря суда агентство.

Эльдар Хамидов признан виновным в хулиганстве с применением оружия, покушении на убийство и хранении оружия, сообщил сегодня "Коммерсант".

По версии гособвинения, Магомед Исмаилов, руководивший на тот момент охраной совладельца башни Гавриила Юшваева, возглавлял группу земляков из Дагестана, нападавших на сотрудников Росгвардии. Он также завладел оружием одного из силовиков, который был тяжело ранен в ходе перестрелки. Эльдар Хамидов, по версии прокуратуры, активно способствовал развязыванию конфликта, а затем стрелял и в самой в башне. Адвокаты подсудимых полностью отвергают доводы обвинения, информировало издание.

Следующее заседание по этому делу назначено на 17 мая, сказано в сообщении на сайте Пресненского суда Москвы.

На заседании запланировано обсуждение последствий вердикта присяжных. В ходе заседания прокурор потребует у суда назначить подсудимым срок наказания, свое отношение к вердикту выскажет и сторона защиты, сообщил сегодня ТАСС.

Примечание:

"Обвиняемый по делу о перестрелке в "Москва-Сити" оставлен под стражей", "Два уроженца Дагестана арестованы после перестрелки в "Москва-сити", "Обыски у бизнесмена из Дагестана прошли после перестрелки в "Москва-Сити".

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