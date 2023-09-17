Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе

17 сентября 2023, 12:53

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Армянские военные обстреляли позиции в Кельбаджарском районе, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство в Ереване отвергло обвинение.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром Минобороны Азербайджана заявило, что ночью армянские военные обстреляли азербайджанские позиции около сел Демирчидам и Истису Кельбаджарского района, а карабахские военные вели стрельбу по позициям в Ходжалинском районе. Ереван и Степанакерт опровергли эти сведения.

Сегодня примерно в 09.55 (08.55 мск) подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии около села Истису Кельбаджарского района, сообщило Минобороны Азербайджана. "Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Министерство обороны Азербайджана "вновь распространило дезинформацию", заявило Минобороны Армении. "Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения ВС Армении 17 сентября в районе 09:55 якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части границы, не соответствует действительности", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Напомним, в ночь на 17 сентября Азербайджан также сообщал об обстрелах. По данным Минобороны страны, армянские военные обстреляли позиции азербайджанских военных в Гедабейском районе.

Вчера, 16 сентября, Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций в Гедабейском районе, а армянское Минобороны ответило обвинением в обстрелах позиций в Гегаркуникской области.

Баку прибегает к локальным эскалациям на армяно-азербайджанской границе, чтобы добиться уступок от Еревана, указали в начале сентября армянские политологи. Участившиеся вооруженные инциденты на армяно-азербайджанской границе и в Карабахе – результат пробуксовки мирного процесса, считают военные аналитики в Баку.

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