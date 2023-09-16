Заявление Кондратьева вызвало скепсис у противников свалки в Полтавской

16 сентября 2023, 13:00

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Губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с жителями станицы Полтавской не обозначил сроки закрытия мусорного полигона, и жители решили просить Следком назначить независимую экологическую экспертизу, заявила активистка Наталья Гаряева. Пользователи Telegram также сочли слова губернатора неубедительными.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев побывал в станице Полтавской и встретился с активистами. Решение о закрытии мусорного полигона будет принято только в том случае, если государственная экспертиза подтвердит его угрозу экологии и здоровью людей, заявил он. Кондратьев отметил, что новый полигон может быть построен в другом месте в течение года, но для этого нужно заключение государственной экспертизы о действующем полигоне.

30 ноября 2022 года Арбитражный суд Кубани отказался удовлетворить иск администрации Красноармейского района о закрытии мусорного полигона, а также отклонил просьбы активистов провести экологическую экспертизу и запросить данные проверки Роспотребнадзора.

Губернатор на встрече высказался недостаточно конкретно, считает председатель Общественного совета по закрытию Полтавского мусорного полигона Наталья Гаряева.

"Ничего конкретного обещано не было. Губернатор сказал, что полигон закроют, но через день или через год — будет зависеть от анализов. Мы сейчас пишем ходатайство в Краснодар, в Следственный комитет, чтобы привлекли независимую экспертизу. И тогда уже наши экологи будут следователю диктовать методику взятия проб — не так, как они в последний раз их брали", - привел 15 сентября ее слова телеграм-канал "Говорит НеМосква".

Гаряева предположила, что Росприроднадзор "берёт пробы там, где невозможно найти превышение вместо того, чтобы брать объективно". "Мне кажется, что Следственный комитет — это единственный из всех органов, кто пытается объективно расследовать ситуацию", - сказала она.

9 мая председатель СКР Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы станичников, и на следующий день следователь опросил Наталью Гаряеву, сообщив ей о возбуждении уголовного дела в отношении оператора полигона. Дело расследуется по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, 26 августа Бастрыкин отреагировал на очередное обращение активистов и затребовал доклад о сроках расследования дела. 14 сентября Наталья Гаряева сообщила, что пробу, в которой не должно быть загрязнителей и которая нужна для сравнения, взяли на самом полигоне. "Во всех заборах проб участвует краснодарский Росприроднадзор, который и выдал лицензию на этот полигон", - сказала она.

Публикация телеграм-канала, которому дала комментарий Наталья Гаряева, в тот же день была размещена в телеграм-канале "Полтавская против свалки", где публикуется информация о деятельности активистов из станицы.

Под публикацией, по состоянию на 12.55 мск 16 сентября, размещено 28 комментариев. Авторы многих из них также скептически восприняли слова Вениамина Кондратьева. "Кондратьев говорил размыто, типа - я своим глазам не верю, мне надо заключение, а с этим заключением можно ещё год тянуть", - написала, в частности, Наталья.

"Заключение напишут, какое хотят видеть. Нужно привлекать сторонние организации. Не может быть оценка объективной, если ее даёт заинтересованная сторона", - высказала мнение Elena. "Они сейчас что угодно наговорят, а потом будут пытаться всё на тормозах спустить", - предположил Евгений Евген.

"Ну такой себе ответ, конечно… От губернатора хотелось бы услышать более конкретный и убедительный ответ!" – написала Елена. "Встреча не успокоила", - констатировала Надежда Р.

"Так понятно, что ее когда-нибудь закроют! Вопрос – когда? Да это очень большая разница!" – заявила Зина. "Я такого мнения, что результат анализов придёт в пользу свалки", - написала Алла Булякулова.

Напомним, жители станицы Полтавской, которые несколько лет борются против свалки, 23 марта и 5 апреля блокировали мусоровозам дорогу на полигон. Эти акции обернулись для них штрафами и силовым разгоном. 18 апреля активисты обратились к Вениамину Кондратьеву, а 27 апреля попытались добиться личной встречи с ним, но по пути их несколько раз останавливали силовики и проводили досмотры. Кондратьев тогда так и не встретился с жителями Полтавской, и они в конце апреля пожаловались Владимиру Путину. 31 августа станичники записали новое обращение к Путину, попросив "заставить" губернатора встретиться с ними.

Ранее, 14 июля, жители Полтавской направили обращение генпрокурору с просьбой принять делегацию активистов. По словам станичников, многочисленные обращения в краевые структуры не увенчались успехом.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

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