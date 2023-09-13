Власти отчитались о закрытии 60 автозаправок в Дагестане

13 сентября 2023, 11:03

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В Дагестане из-за найденных нарушений приостановлена работа 60 автозаправок, отчитались судебные приставы. Заявление озвучено на фоне жалоб автомобилистов на рост стоимости топлива.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа в автосервисе в Махачкале произошел взрыв, после чего загорелась расположенная рядом АЗС. Погибли 35 человек, пострадали 115. Генпрокурор поручил Ростехнадзору проверить все автозаправочные станции в Дагестане.

На АЗС были соблюдены все меры безопасности и противопожарные нормы, заявили в компании, владеющей автозаправкой. Следователи задержали арендатора склада с селитрой, расположенного вблизи автозаправки, сообщили силовики. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о взрыве в Махачкале".

В Дагестане временно закрыты 60 автозаправочных станций из-за нарушений правил эксплуатации, сообщило управление Федеральной службы судебных приставов. "С начала 2023 года приостановлена деятельность 60 АЗС, в том числе 13 АЗС, которые находятся на территории Махачкалы", - процитировал 12 сентября сообщение ведомства "Интерфакс".

В ведомстве уточнили, на заправках были найдены нарушения правил пожарной безопасности. Кроме того, семь АЗС работали без лицензии, информирует агентство.

По данным Росстата, отпускные цены на бензин на АЗС в целом по стране с начала года к 9 сентября выросли на 7,7%. Цены на бензин в Чечне существенно выросли, антимонопольная служба в связи с этим отчиталась о мониторинге цен на топливо. Рост цен на бензин отмечен и в других регионах юга России. Так, по данным сервиса "Яндекс.Заправки", в Дагестане цена за литр АИ-95 колеблется от 57 до 63 рублей.

На фоне отчета властей о закрытии заправок автомобилисты жалуются на повышение стоимости топлива в Дагестане. Так, 12 сентября в Instagram*-паблике "Дагестанские известия" опубликовано видео предпринимателя Хабиба Биярсланова. На видео, снятом в режиме селфи, Биярсланов заявил, что "на сегодняшний день в Дагестане 100-й бензин стоит 75 рублей". "Я помню, свою машину заправлял несколько месяцев назад по 61 рублю", - говорит он на видео. Когда снято видео, автор съемки не уточнил, но в его Instagram*-аккаунте этот ролик опубликован также 12 сентября.

Некоторые пользователи согласились с утверждениями автора видео. "Как хотят цены устанавливают, нет никакой фиксированной цены. Каждый раз подъезжаю заправиться, и каждый раз новые цены!" – пожаловался, в частности, zari_posobiya.

"Полностью поддерживаю тебя, брат, очень сильно выросло [в цене] горючее", - заочно обратился к автору ролика luchnyy_tir_sarikum. "Проблема, думаю, в алчности, жадности хозяев заправок", - поделился мнением kavkaz_77777777.

При этом Минэнерго Дагестана 9 сентября объявило недостоверной информацию о повышении цен на газ и бензин. "В социальных сетях активно распространяется информация о повышении цен на газ и бензин с 20 сентября 2023 года. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Правительство Дагестана направило письмо в УФАС и прокуратуру республики с просьбой рассмотреть возможность проверок АЗС "на предмет наличии картельного сговора, а также обоснованности ценообразования автомобильного топлива, реализуемого на территории региона", отмечается в сообщении.

"С июня текущего года по настоящее время на территории Республики Дагестан, как и в других субъектах Российской Федерации зафиксирован рост цен на моторное топливо на 10-12%. Основная причина повышения стоимости - рост цен Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, а также сезонное увеличение спроса на автомобильное топливо в период отпусков, в том числе внутренний туризм в условиях закрытых государственных границ", - заявило Минэнерго.

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