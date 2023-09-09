Рост цен на бензин в Чечне обеспокоил водителей

09 сентября 2023, 22:04

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Цены на бензин в Чечне существенно выросли, антимонопольная служба в этой связи отчиталась о мониторинге цен на топливо. Рост цен на бензин отмечается и в других регионах юга России.

"Кавказский узел" писал, что по состоянию на июль 2023 года последние места в рейтинге регионов по доступности бензина заняли регионы юга России. Из рейтинга следует, что меньше всего топлива марки АИ-92 на тот момент могли купить на среднюю зарплату жители Ингушетии - 605 литров. Чечня заняла предпоследнее место, ее жители, согласно данным рейтинга, могли приобрести в месяц 610 литров бензина АИ-92.

О резком росте цен на бензин в Чечне, который обеспокоил местных жителей, сообщил сегодня читатель "Кавказского узла". "В Чечне со вчерашнего дня вновь выросли цены на автомобильное топливо. Бензин марки А-95 подорожал сразу на четыре рубля (с 60 до 64), а газ на два (30 рублей за литр, вместо недавних 28-ми), что вызвало волну возмущения", - написал он в своем комментарии. Автор комментария добавил также, что резкий рост цен на бензин и газ в Чечне вызвал волну возмущения среди водителей. По его данным, в республике озвучиваются призывы объединиться и перестать покупать газ, чтобы заставить продавцов снизить цену на него.

Данные о повышении цен на бензин подтвердил и глава Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Чечне Бислан Эдылханов. С его слов, из-за роста цен УФАС проводит мониторинг цен на топливо. "В связи с наблюдающимся ростом цен на топливо мы начали мониторинг цен реализации ГСМ с нефтебаз. Цель такого мониторинга – выявление причин роста стоимости ГСМ", - привело 8 сентября слова Эдылханова агентство "Грозный-информ". При этом он подчеркнул, что этот рынок не регулируется государством, что цены "самостоятельно устанавливают АЗС". В публикации издания отмечается, что цена на бензин в Чечне за последние месяцы выросла с 50 до 64 рублей.

Владельцы АЗС связывают рост цен связан с дефицитом качественного топлива. "Биржевые цены выросли, и те цены, которые сейчас установились, - они даже ниже биржевых. На внутреннем рынке нет бензина, удовлетворяющего спрос потребителей. Таким образом, предложение повышает спрос, и цены растут. По мнению поставщиков и аналитиков, до конца сентября эта ситуация будет продолжаться", - привело агентство слова сотрудников одной из АЗС в Грозном.

По данным Чеченстата, только за неделю с 29 августа по 4 сентября цена на АИ-95 выросла в Чечне на 3,6% до 59,16 рубля, и это самый большой рост на эту марку бензина в СКФО, а наименьший рост - на 0,4% - продемонстрировал Ставропольский край, где цена выросла до 57,3 рубля. Средняя цена на бензин в Дагестане, согласно данным Чеченстата, на 4 сентября составила 59,57 рубля.

При этом, по данным сервиса "Яндекс.Заправки" на 22.00 мск 9 сентября, цена литра бензина АИ-95 в Чечне на заправках "Роснефть" и "Сигнал" составляет 55 рублей за литр, "Гарант" - 59-60 рублей. Но на большинстве заправок, в том числе на АЗС сетей Groztek, Status, цены в сервисе не указаны.

В соседнем с Чечней Дагестане цена за литр АИ-95 колеблется от 57 до 63 рублей, в Северной Осетии - от 54,5 до 61,5 рубля. В Краснодарском крае, по данным сервиса, цены колеблются от 54,4 до 62,9 рубля, в Ростовской области - от 55,5 до 62 рублей.

В других регионах России цены на бензин этой марки в среднем ниже. Так, в Екатеринбурге цена за литр АИ-95 колеблется от 52,35 до 52,9 рубля. В Нижнем Новгороде - от 53,6 до 59,5 рубля. На московских заправках цены за литр составляют от 52,65 до 57,99 рубля.

В России резко растут оптовые цены на бензин. По итогам основной сессии торгов 7 сентября на Санкт–Петербургской международной товарно–сырьевой бирже бензин АИ–95 подорожал за день на 0,5%, до 76,88 тысяч рублей за тонну. По отношению к началу года биржевой индекс бензина АИ–95 вырос в 1,89 раза, сообщило сегодня агентство "Деловой Петербург".

В публикации отмечается, что по данным Росстата, отпускные цены на бензин на АЗС в целом по стране с начала года выросли на 7,7%. "В течение августа недельные подорожания топлива ведомством отмечались почти во всех субъектах Федерации, самые значительные — в Чукотском автономном округе, Магаданской и Сахалинской областях, но эти приросты находились в районе 2–3%. Самый радикальный скачок произошёл в Чечне: за период с 29 августа по 4 сентября бензин в республике подорожал на 4,8%", - говорится в публикации.

В Instagram*-паблике "Чечня сегодня", у которого насчитывается 591 тысяча подписчиков, 8 сентября опубликовано сообщение о том, что в чеченском сегменте интернет распространяются призывы бойкотировать газовые заправки из-за роста цен, а также комментарий главы чеченского УФАС о намерении провести проверки. Это сообщение набрало к 21.20 мск 25 комментариев. Рост цен на бензин и газ обеспокоил пользователей сети. "Поставщики на НПЗ из-за каких-то причин подняли цены, поэтому подняли цены, перевозка подорожала и т.п. - примерно таким будет результат проверки. Цены не снизят, это факт", - отметил пользователь black_phanter95. "Везде 26-27 газ, а у нас 30", - возмутился fgyytddvhhh. "На бензин тоже <выросли цены>", - указал turpalchr.

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