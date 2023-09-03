Свадебный кортеж из иномарок в Грозном попал на видео

03 сентября 2023, 05:25

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На фоне введения обязательных норм при проведении свадебных торжеств в Чечне был заснят кортеж из десятков иномарок, в том числе 14 Rolls-Royce, который автор видео охарактеризовал как "крутая свадьба".

Свадебный кортеж из множества иномарок снял свидетель в Чечне. На видео, которое опубликовано в телеграм-канале "Лента дня" 2 сентября, автор заснял, как множество иностранных автомобилей въезжает в ворота банкетного зала "Сафия" в Грозном.

Автор видео считает проезжающие автомобили. В их числе 14 Rolls-Royce, а также несколько Mercedes-Benz. Одними из первых в ворота въезжают два всадника в национальных костюмах. "Крутая свадьба", - резюмирует автор видео.

Напомним, как писал "Кавказский узел", что в конце августа в Чечни были приняты обязательные нормы при проведении свадебных торжеств. В нормах оговорен, в частности, запрет на "любые излишества, не соответствующие ни исламу, ни чеченским адатам, то есть дорогие подарки, такие как бриллиантовые кольца, шубы, бытовая техника, квартиры, машины и т.д.".

В марте в Telegram было опубликовано видео свадебного кортежа сына Ахмата Кадырова, в котором не менее 87 автомобилей, сопровождаемые машинами ГАИ. В их числе 25 разных моделей Rolls-Royce, Bugatti Chiron и другие.

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