Ингушетия оказалась в хвосте рейтинга регионов России по доступности бензина

31 июля 2023, 01:23

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В рейтинге регионов России по доступности бензина последние места заняли республики Северного Кавказа. Меньше всего топлива могут купить на среднюю зарплату жители Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", по данным на начало июля текущего года среди регионов Северо-Кавказского федерального округа самый дорогой бензин был в Кабардино-Балкарии, самое дорогое дизельное топливо - в Ставропольском крае.

Рейтинг регионов России по доступности бензина для населения опубликовало сегодня, 31 июля РИА "Новости". В нем учитывается то, сколько литров бензина марки АИ-92 можно купить в регионе на среднюю чистую зарплату в месяц. За основу взяты данные Росстата.

Больше всего бензина среди регионов юга России могут позволить себе купить жители Краснодарского края (41 место и 897 литров). Астраханская область на 47 месте (867 литров), Ростовская область - на 55 месте (837 литров), Волгоградская область - на 61 месте (797 литров), Ставропольский край - на 71 месте (754 литра), Адыгея - на 73 месте (724 литра), Северная Осетия - на 79 месте (680 литров), Калмыкия - на 80 месте (674 литра), Карачаево-Черкесия - на 81 месте (654 литра), Дагестан - на 82 месте (642 литра), Кабардино-Балкария - на 83 месте (637 литров), Чечня - на 84 месте (610 литров). Последнее, 85 место рейтинга заняла Ингушетия, жители которой могут купить в месяц 605 литров бензина АИ-92.

Для сравнения, на первом месте рейтинга находится Ямало-Ненецкий автономный округ, где можно на среднюю зарплату купить 2581 литр бензина.

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