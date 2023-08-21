Ростехнадзор анонсировал проверку всех АЗС в Дагестане

21 августа 2023, 07:18

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Ростехнадзор проверит все автозаправочные станции в Дагестане, сообщил глава ведомства Александр Трембицкий. Коррупция является причиной проблемы с безопасностью АЗС в республике, заявили местные жители в соцсети. Они выразили сомнение в эффективности анонсированной проверки.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 августа на одной из АЗС в Махачкале произошел взрыв. Из 35 человек, погибших в результате взрыва, неопознанными остаются 17, заявил 17 августа глава Дагестана.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о взрыве в Махачкале".

По поручению генпрокурора России Игоря Краснова Ростехнадзор проведет проверку всех АЗС в Дагестане, сообщил руководитель ведомства Александр Трембицкий.

"Начнется проверка всех АЗС на территории республики, начиная с Махачкалы… При необходимости будем привлекать работников центрального аппарата. Нужно найти грань между ослаблением административного давления и тем, как наши предприниматели осуществляют свою хозяйственную деятельность", – привело 20 августа РИА "Новости" слова Трембицкого.

Пост о том, что Ростехнадзор проверит все АЗС в Дагестане был 20 августа опубликован в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Мой Дербент 24", на который подписаны более 57 тысяч пользователей. На 07.15 мск 21 августа эта запись набрала 42 отметки с реакцией пользователей и 13 комментариев.

"Ничего не поменялось, как заправки стояли в жилых домах, так там и остаются", – написал пользователь с ником Будуллай Городдел.

"Где были 22 года Технадзор, прокурор? Когда люди пострадали, все засуетились. Заправки должны быть за чертой города", – заявил Микаил Аскеров.

"Ох, заработают. Предприниматели раскошелятся, пора давать взятки", – считает Edmon Gatamov.

"Думаю по документам все заправки принадлежат простым рабочим или инвалидам", – отметил Сулейман Назиров.

Напомним, взрывы на АЗС в Дагестане происходили неоднократно, и власти каждый раз обещали решить проблему с их безопасностью. Надзорные органы анонсировали масштабные проверки, однако массового сноса опасных заправок в Махачкале так и не последовало – некоторые из них после проверок меняли названия и возобновляли работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном в 2017 году.

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