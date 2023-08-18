18 августа 2023, 01:13

17 погибших остаются неопознанными после взрыва в Махачкале

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Из 35 человек, погибших в результате взрыва в Махачкале, неопознанными остаются 17, заявил глава Дагестана. Он добавил, что выплаты материальной помощи пострадавшим потребуют времени. 

Как писал "Кавказский узел", 14 августа на автосервисе в Махачкале произошел взрыв, после чего загорелась расположенная рядом АЗС. Погибли 35 человек, пострадали 115. К вечеру 16 августа были опознаны тела 13 погибших. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о взрыве в Махачкале".

В Дагестане неоднократно происходили взрывы на АЗС, после чего власти каждый раз обещали решить проблему с их безопасностью. Надзорные органы анонсировали масштабные проверки, однако массового сноса опасных заправок в Махачкале так и не последовало – некоторые из них после проверок меняли названия и возобновляли работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном в 2017 году.

Процедура опознания погибших в результате ЧП в Махачкале пока не завершена, неопознанными остаются 17 погибших, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Он добавил, что власти Дагестана занимаются оценкой потребностей пострадавших, которым в результате взрыва требуется материальная помощь.

"На сегодняшний день мы не можем в столь короткий промежуток времени нуждающихся обеспечить необходимой материальной помощью. Сейчас проводятся проверки по тому объему помощи, в которой пострадавшие будут нуждаться", - цитируют слова Меликова "Известия".

Глава региона признал, что трагический инцидент обусловлен недоработкой надзорных органов, в чьи обязанности входит контроль над эксплуатацией объектов повышенной опасности. "Недобросовестность как со стороны самих предпринимателей, так и со стороны технадзора", - приводит его заявление РИА "Новости".

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Примечание:

"Задержан арендатор взорвавшегося в Махачкале склада с селитрой", "16 пострадавших при взрыве в Махачкале эвакуированы в Москву", "Меликов назвал халатность причиной гибели 35 человек в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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