Арест Губада Ибадоглу привлек внимание Европарламента

09 сентября 2023, 15:46

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Европарламент включил в повестку срочных дебатов обсуждение преследования в Азербайджане ученого и политика Губада Ибадоглу. Есть шанс, что резолюция Европарламента побудит власти страны освободить Ибадоглу, указал правозащитник Эмин Гусейнов.

Как писал "Кавказский узел", задержание и арест политика и ученого Губада Ибадоглу вызвали широкий резонанс в мире. Так, 21 августа депутаты Европарламента Марина Кальюранд и Желяна Зовко заявили, что Губад Ибадоглу лишен доступа к необходимым ему лекарствам, и призвали власти Азербайджана немедленно освободить его. 24 августа такое же требование озвучила генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросу политических заключенных Сунна Эварсдоттир. Преследование Ибадоглу носит политический характер, заявила она.

25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав Губада Ибадоглу. Послы Германии, Великобритании, США и Франции также призвали не нарушать права Ибадоглу, а международные и азербайджанские правозащитные организации потребовали прекратить уголовное преследование Губада Ибадоглу и освободить его.

Европарламент включил «Дело доктора Губада Ибадоглу, находящегося в заключении в Азербайджане» в повестку срочных дебатов по темам в области прав человека, демократии и верховенства закона, назначенных на 13 сентября. Голосование по резолюциям состоятся 14 сентября, говорится в публикации на сайте Европарламента.

Включение дела Ибадоглу в повестку Европарламента является показателем недоверия политических кругов Европы официальной версии его уголовного преследования в Азербайджане, считает правозащитник, исполнительный директор азербайджанского Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов.

"По всему миру очень много дел необоснованных, политически мотивированных преследований оппозиционеров, журналистов, диссидентов, но не все эти истории удостаивается пристального внимания европейских политиков. В этом смысле можно считать, что масштаб дела Ибадоглу уже воспринимается как одно из самых вопиющих нарушений прав человека в мире, сродни, скажем, истории с Алексеем Навальным*", - сказал Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

Правозащитник отметил, что сам будет иметь возможность присутствовать на обсуждениях в Европарламенте. "Хотя представителям неправительственных организаций согласно процедуре не предоставляется слово, но мы будем иметь возможность общаться с европарламентариями в кулуарах и информировать о деле Ибадоглу", - сказал Гусейнов.

По его словам, в ходе дебатов европарламентарии выскажутся об аресте Ибадоглу и будут задавать вопросы одному из еврокомиссаров о проводимой Еврокомиссией работе по делу азербайджанского оппозиционера. "Голосование состоится 14 сентября. Если проект резолюции получит простое большинство голосов присутствующих в зале, она будет принята. С документом я пока не знаком. Но она [резолюция], очевидно, будет содержать призыв к властям Азербайджана срочно освободить Ибадоглу, а до того обеспечить ему доступ к качественной эффективной помощи. Также будут рекомендации к Еврокомиссии повысить усилия в диалоге с Баку для освобождения Ибадоглу", - сказал правозащитник.

По его словам, предполагаемая резолюция хотя и не будет иметь характер законодательного решения, но будет отражать волю политических кругов Европы, и Еврокомиссия как исполнительный орган не может не учитывать это мнение.

Не исключено, что власти Азербайджана прислушаются к призыву Европарламента, отметил Гусейнов. "У нас был прецедент, когда в 2019 году после резолюции Европарламента власти Азербайджана отказались от затеи с предъявлением нового уголовного обвинения блогеру Мехману Гусейнову для продления его тюремного срока. Правда, в то время большую роль в отказе правительства ужесточать наказание Гусейнову стал многотысячный митинг в его поддержку в Баку. Кстати, именно после этого митинга власти запретили демонстрации в черте города и до сих пор их не разрешают. Поэтому сейчас сложно спрогнозировать поведение властей", - сказал он.

Кроме того, по его словам, с тех пор "сильно изменилась международная ситуация, геополитический расклад в регионе". "Однако в любом случае слушания в Европарламенте будут месседжем властям, что дело Ибадоглу в центре внимания европейцев, и они периодически его будут ставить перед Баку на переговорах различного уровня. И азербайджанским властям необходимо будет отвечать на неприятные вопросы", - сказал Гусейнов.

Он также отметил, что дело Ибадоглу привлекло повышенное внимание и в США. "Это и неслучайно. Он преподавал в ведущих вузах США, занимался там научными исследованиями. Ибадоглу известен также как поборник против коррупции", - добавил Гусейнов.

Напомним, 52-летний лидер азербайджанской Партии демократии и благоденствия, ученый-экономист Губад Ибадоглу арестован по обвинению в изготовлении фальшивых денег. Ибадоглу заявил, что его преследуют по политическим мотивам. 25 августа Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в изготовлении, хранении или распространении экстремистских материалов. Брат оппозиционера добавил, что новое обвинение предъявлено на основании файлов из компьютеров, которыми ученый не пользовался. Ибадоглу отвергает обвинения.

Врачи, обследовавшие Ибадоглу 4 августа, диагностировали у него расширение аорты, повышенный уровень сахара в крови и повышенное кровяное давление. 2 сентября брат арестованного сообщил, что состояние здоровья политика ухудшается в камере СИЗО. 6 сентября ЕСПЧ предписал правительству Азербайджана оказать Ибадоглу эффективную медицинскую помощь.

Всемирная организация против пыток также призвала освободить Губада Ибадоглу. На "Кавказском узле" опубликован материал "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям".

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* Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Он создатель ФБК, включенной в реестр иноагентов, признанной экстремистской и запрещенной в РФ. Осужден условно по делу о мошенничестве, в феврале 2021 года срок заменен на реальный. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. Также обвиняется в дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма. В апреле сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

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