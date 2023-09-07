07 сентября 2023, 08:39

Перестрелка произошла на армяно-азербайджанской границе

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Армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе, после чего был открыт ответный огонь, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Армянское оборонное ведомство заявило об обстреле военных позиций в Гегаркуникской области.

По данным Минобороны Азербайджана, 6 сентября в 23.10 [22.10 мск] армянские военные обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанских солдат, расположенные в направлении села Истису Кельбаджарского района.

"Азербайджанские военные открыли ответный огонь", – сообщило министерство сегодня на своем сайте.

Армянское оборонное ведомство заявило на своем сайте, что сегодня около 01.35 [00.35 мск] военные Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным на участке Норабак (Гегаркуникская область).

"Кавказский узел" также писал, что на фоне кризиса возникшего с блокировкой Нагорного Карабаха также обострилась ситуация в зоне карабахского конфликта и на армяно-азербайджанской границе. Баку и Ереван обменялись обвинениями в обстрелах 5 сентября. 4 сентября Азербайджан дважды обвинил Армению в обстрелах. Об обстрелах на армяно-азербайджанской границе и в зоне карабахского конфликта также сообщалось 3 сентября и 2 сентября.

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Примечание:

"Армянские аналитики назвали возможные причины обострения на Соткском направлении", "Работники Соткского рудника эвакуированы после обстрелов", "Баку трижды за сутки обвинил Ереван в обстрелах".

Автор: "Кавказский узел"

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