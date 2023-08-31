Петербуржец оштрафован за пикет в поддержку Заремы Мусаевой

31 августа 2023, 07:24

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Силовики в Санкт-Петербурге задержали, а затем оштрафовали за нарушение антиковидных ограничений местного жителя Дмитрия Кузьмина, который вышел к зданию городской администрации с пикетом в поддержку Заремы Мусаевой.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 января 2022 года силовики увезли Зарему Мусаеву силой из квартиры в Нижнем Новгороде в Чечню, где в отношении нее было заведено уголовное дело о нападении на полицейского. 4 июля Ахматовский районный суд Грозного приговорил Зарему Мусаеву к пяти годам и шести месяцам заключения. 1 августа Мусаева рассказала, что надеется на Верховный суд России, от которого она ожидает положительного решения по жалобе на приговор суда.

Подробности дела Заремы Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Петербуржец Дмитрий Кузьмин вышел на одиночный пикет к зданию гордумы Санкт-Петербурга на Невском проспекте с плакатом "Свободу Зареме Мусаевой". Его задержали силовики о составили на него протокол, передало 30 августа "ОВД Инфо"*.

В отделе полиции на Кузьмина был составлен протокол по статье о нарушнии антиковидных ограничений, после этого его отпустили, сообщили "Кавказ. Реалии"*.

Комментариев от Дмитрия Кузьмина или его представителей не поступало.

Напомним, 4 июля, когда суд в Грозном должен был вынести приговор Зареме Мусаевой, в Чечне подверглись нападению журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Мусаевой Александр Немов. Они были избиты вооруженными людьми в масках.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал разобраться в нападении на Милашину и Немова. При этом министр печати Чечни Ахмед Дудаев заявил, что в нападении на них прослеживается "почерк западных спецслужб". 28 июля стало известно, что следствие расширило квалификацию дела о нападении на Милашину и Немова, добавив в том числе статью о воспрепятствовании профессиональной деятельности. Реакция властей, правозащитников и адвокатов на инцидент собрана в справке "Кавказского узла" "Нападение на Милашину и Немова в Чечне".

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслием в республике размещаются на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".

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