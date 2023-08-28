Меликов отреагировал на ролик Губерниева о состоянии стадиона в Каспийске

28 августа 2023, 06:49

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Глава Дагестана Сергей Меликов взял на контроль реконструкцию городского стадиона "Труд" в Каспийске после того, как ролик про его ветхое состояние опубликовал в соцсети телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Минспорта Дагестана рапортовало, что на стадионе будут построены спортивные площадки, трибуны на пять тысяч мест, а также спортзал.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 августа в соцсетях распространился ролик, на котором был показан городской стадион "Труд" в Каспийске, территория которого заросла кустарниками и деревьями. Это видео снял телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Видео было снято после того, как власти еще в мае рапортовали о завершении первого этапа ремонта стадиона.

Власти Дагестана отреагировали на ролик о состоянии стадиона Труд в Каспийске, которое снял Дмитрий Губерниев. В частности, журналист встретился с главой республики Сергеем Меликовым передал 27 августа Instagram-паблик ehokaspiyska.

В посту прикреплен ролик, на кадрах которого показаны Меликов и Губерниев, они сидят в кабинете Меликова. Губерниев отметил, что, когда снимал ролик, то не знал о том, что в ближайшее время начнется реконструкция стадиона "Труд", также он заявил, что не является оппонентом властей Дагестана, а сняв видео, тем самым пытался принести пользу обществу.

Власти Дагестана учитывают мнение и критику жителей и активистов, заявил в свою очередь Меликов. "Мы стараемся если не семимильными шагами идти, то по крайней мере учиться на ошибках других и не изобретать велосипед. Мы смотрим а как там сделано, а как здесь произведено, а как в этом отношении принимаются решения. Поэтому это точно абсолютно правильный диалог", – сказал он.

Комментарий по ситуации со стадионом "Труд" в Каспийске также опубликовало Минспорта Дагестана. "Хотим заверить Дмитрия и всех остальных неравнодушных к судьбе стадиона граждан, что его реконструкция находится на контроле у руководства республики, даны конкретные поручения ответственным лицам по его сохранению", – отметило министерство на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Сейчас стадион находится в госсобственности, но многие годы он принадлежал заводу "Дагдизель" и мог быть продан под многоэтажную застройку. Благодаря активистам Каспийска стадион был передан в республиканскую собственность, сказано в публикации.

Некоторое время назад завершился первый этап реконструкции стадиона, включивший в себя строительство трех теннисных кортов и двух спортивных площадок. В рамках второго этапа планируется построить футбольное поле, трибуны на 5 тысяч мест, сектор для толкания ядра, площадки для игровых видов спорта, спортзал, парковку. Ведется разработка проектно-сметной документации, заявил министерство.

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