Дмитрий Губерниев обратил внимание на состояние стадиона в Каспийске

24 августа 2023, 12:17

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Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев снял на видео городской стадион "Труд" в Каспийске, территория которого заросла кустарниками и деревья, а помещения завалены мусором, и в них выбиты окна и двери. Власти Каспийска в мае рапортовали, что провели первый этап реконструкции стадиона.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 августа в дагестанских пабликах распространился ролик о переполненных свалках в Каспийске, снятый телеведущим и спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Просмотревшие в соцсети этот ролик комментаторы указали, что проблема с вывозом мусора во всех населенных пунктах Дагестана.

В Instagram-паблике* vestidagestan 23 августа опубликовано видео, на кадрах которого показан городской стадион "Труд" в Каспийске в заброшенном состоянии. На кадрах показаны помещения, в которых выбиты окна и двери, лежит мусор, а стены исписаны баллончиками. На самом стадионе часть пластиковых сидений сломана, а между рядами кресел проросли деревья. В описании ролика сказано, что видео снял Дмитрий Губерниев.

Человек, который снимает видео, комментирует увиденное, и его голос похож на голос Губерниева. "Стадион "Труд", Каспийск. В 1961-м году был построен, сейчас тут разруха. <…> Ворот [футбольном поле] не видно, там деревья уже растут. Какая "красота", боже ты мой, плакать хочется", – сказал спортивный комментатор.

"Руководители Дагестана, Каспийска, прекрасной республики, мне кажется это пора уже реконструировать, ибо ужас", – добавил он.

Этот пост в Instagram-паблике* vestidagestan на 12.15 мск 24 августа набрал 52 отметки "нравится" и восемь комментариев. Их авторы поддержали призыв Губерниева отремонтировать стадион.

На 12.15 мск на сайте администрации Каспийска нет комментариев относительно ролика Дмитрия Губерниева о состоянии городского стадиона "Труд". Однако 5 мая текущего года глава города Борис Гонцов отчитался, что в 2021 году прошел первый этап реконструкции стадиона.

"Тогда обустроили 3 теннисных корта. Второй этап включает в себя возведение трибун на 5 тысяч мест, строительство футбольного поля, 8 беговых дорожек, баскетбольной и волейбольной площадки, вспомогательного здания и сооружения. Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации, а непосредственно работы по реконструкции начнутся в 2025 году", – привел слова Гонцова ТАСС.

Глава Каспийска заявил, что на стадионе "Труд" планируется проводить международные соревнования.

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