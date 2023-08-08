Число погибших в результате оползня в Шови достигло 19

08 августа 2023, 13:44

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Спасателя нашли в Шови в русле реки тело женщины, погибшей в результате схода оползня. Общее число жертв возросло 19, сообщили власти Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", на 6 августа были найдены 18 тел погибших при сходе оползня на курорте Шови, из них 12 были опознаны. Сход оползня в Шови стал следствием сразу нескольких природных факторов, включая сложный рельеф местности и таяние ледников на фоне высокой температуры воздуха, заявили 7 августа власти Грузии.

В зоне стихийного бедствия в Шови спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Общее число найденных в зоне стихийного бедствия тел достигло 19, сообщил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе.

"Обнаружено одно тело женщины и один фрагмент тела. Проводится эксгумация", – сказал сегодня в эфире телеканала "Рустави 2" Карселадзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Тело женщины найдено в русле реки, уточнил руководитель службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темур Мгебришвили, слова которого привело Netgazeti.ge.

Власти Грузии пообещали в скором времени установить по всей стране систему мониторинга и раннего оповещения о стихийных бедствиях. При этом директор института наук о Земле при университете Ильи Тея Гоголадзе отметила, что власти должны не только профинансировать установку этой системы, но и ее содержание, передал телеканал "Формула", репортаж которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Если была бы система оповещения, жители Шови могли бы переместиться в безопасное место за четыре минуты, сказал в эфире телеканала "Пирвели" геолог Лаша Сухишвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, оползень сошел 3 августа рядом с гостиницей Sunset Shove и накрыл большую часть территории курорта Шови. Были разрушены дорога и мост, 210 человек были эвакуированы. День 7 августа был объявлен в Грузии днем национального траура. Смерть людей при сходе оползня на курорте Шови расследуется по статьям о нарушении правил безопасности и причинении смерти по неосторожности.

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