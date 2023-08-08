Траурные мероприятия прошли в Цхинвале и Сухуме в годовщину "Пятидневной войны"

08 августа 2023, 11:03

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По случаю 15-й годовщины "Пятидневной войны" в Цхинвале и Сухуме прошли траурные мероприятия в память о погибших и возложение цветов к мемориалам.

Как сообщал "Кавказский узел", накануне 15-й годовщины "Пятидневной войны" президент Грузии Саломе Зурабишвили посетила кладбище в Мухатгверди, где похоронены погибшие военные, и заявила о планах мирно восстановить территориальную целостность страны. МИД Грузии, омбудсмен и правозащитники рассказали о проблемах жителей сел, оказавшихся на линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией.

В понедельник ночью в Сухуме прошла траурная акция "Свеча памяти", приуроченная к 15-й годовщине "Пятидневной войны" 2008 года. На площади перед Абхазским государственным драматическим театром зажгли свечи, из которых выложили надпись "08.08.08. Помним", передало сегодня ИА "Апсадгьыл-инфо".

В центре Цхинвала также прошла траурная акция. На мероприятие пришли сотни людей, в том числе президент Южной Осетии Алан Гаглоев и бывшие президенты республики Леонид Тибилов и Людвиг Чибиров, а также высокопоставленные сотрудники министерств и ведомств, представители общественности. Она возложили цветы и венки мемориалу, передало сегодня ИА "Рес".

Алан Гаглоев выступая перед собравшимися отметил, что Грузия тщательно планировала военную операцию. Обученные западными странами грузинские войска были хорошо вооружены, а действия грузинских военных координировали иностранные советники в штабах, привел слова президента Южной Осетии ТАСС.

В результате "Пятидневной войны" погибло большое количество мирных жителей, отметил министр культуры Южной Осетии Даур Кове. "В память о жертвах этой бесчеловечной трагедии здесь собрались люди, чтобы вспомнить невинно убиенных", – сказал он.

Напомним, с 8 по 12 августа 2008 года на территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии была проведена российская военная операция "по принуждению к миру", она вошла в историю под названием "Пятидневная война". После "Пятидневной войны" Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия с тех пор считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями и прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

"Кавказский узел" также писал, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 21 января 2021 года признал, что власти России причастны к нарушению прав человека в Южной Осетии и Абхазии, однако не несут ответственности за боевые действия в августе 2008 года. Решение ЕСПЧ никак не повлияет на статус Южной Осетии и Абхазии, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" южноосетинские политологи. ЕСПЧ рассмотрел жалобу Грузии, но пока оставил без внимания более 1,5 тысячи заявлений от жителей Южной Осетии против властей этой страны, отметили они.

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