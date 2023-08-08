Грузия в годовщину войны заявила о нарушении прав сельчан на линии разграничения

08 августа 2023, 03:49

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне 15-й годовщины "Пятидневной войны" посетила кладбище в Мухатгверди, где похоронены погибшие военные, и заявила о планах мирно восстановить территориальную целостность страны. МИД Грузии, омбудсмен и правозащитники рассказали о проблемах жителей сел, оказавшихся на линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа 2022 года в память о жертвах "Пятидневной войны" в Грузии были приспущены государственные флаги, в храмах прошли панихиды.

Российская военная операция "по принуждению к миру", вошедшая в историю под названием "Пятидневная война", была проведена с 8 по 12 августа 2008 года на территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии. После "Пятидневной войны" Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия с тех пор считает эти территории оккупированными Россией и прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вечером 7 августа посетила братское кладбище в Мухатгверди, где похоронены военные, погибшие в ходе "Пятидневной войны". В соцсети она написала, что спустя 15 лет после войны 20% территории страны так и остаются оккупированными. "Грузия продолжит придерживаться европейского пути, мирно вернет территориальную целостность и будет твердо противостоять любым попыткам дестабилизации", - написала Зурабишвили.

Министерство иностранных дел Грузии 7 августа обвинило Россию в несоблюдении соглашения о прекращении огня и призвало вывести свои войска из Абхазии и Южной Осетии, пишут "Новости-Грузия".

По данным ведомства, "оккупационные силы препятствуют свободному доступу международных организаций по защите прав человека и развертыванию международных механизмов безопасности на местах". МИД отметил, что продолжается процесс строительства искусственных заграждений, ограничивается передвижение граждан, а также идет процесс создания единого социально-экономического пространства.

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел Грузии, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани посетил село Гугутианткари, которое находится неподалеку от линии разделения между Грузией и Южной Осетией. Он встретился с местными жителями.

После встречи с сельчанами Иоселиани заявил, что спустя 15 лет дворы и сады жителей села разделены, а граждан "незаконно похищают и сажают в тюрьму". "В Гугутианткари много сгоревших домов, которые жители покинули в 2008 году. На мой взгляд, компенсация, выданная в 2008 году, не является достаточным оправданием того факта, что сегодня там так много непригодных для использования домов. Государство должно уделять больше внимания этим людям, которые, несмотря на нынешние трудности, остаются здесь и продолжают жить. Возможно, они не смогут восстановить свои дома и не будут чувствовать себя спокойно в разделенных домах и дворах, но государство должно приложить все усилия, чтобы создать условия для достойной жизни", - сказал омбудсмен.

Иоселиани отчитался, что с 2008 года на линии разделения были незаконно задержаны 3 439 человек, которые были обвинены в незаконном пересечении границы - 1 935 в направлении Абхазии, 1 504 в направлении Южной Осетии. "Особого внимания заслуживают незаконные задержания при пересечения административной границы в последние годы. На сегодняшний день девять граждан Грузии остаются в незаконном удерживании на оккупированных территориях Грузии. Нарушение прав собственности, вызванное незаконной так называемой "бордеризацией", остается ежедневной проблемой для населения, проживающего вблизи линии оккупации. Оккупационный режим пытается изобразить этот незаконный процесс как обустройство так называемой "государственной границы" и создание оккупированных регионов как так называемых "независимых образований", - отметил омбудсмен.

По его данным, с 2008 года на линии разделения с Южной Осетией установлены 56 километров заборов с колючей проволоки и "различных искусственных заграждений", а на линии разделения с Абхазией превышает 49 километров.

Народный защитник Грузии призвал власти Грузии усилить давление для защиты прав людей, проживающих в оккупированных регионах, используя все международные механизмы и с привлечением международного сообщества.

Директор неправительственной организации "Центр социальной справедливости" Тамта Микеладзе написала на своей странице в соцсети, что "состояние политической поляризации и кризиса в нашей стране ослабило возможности для политического и общественного согласия и разумного общественного обсуждения событий августовской войны". "Правительство в своей пропагандистской риторике часто фокусируется на мире и на том, что оно является гарантом мира в стране, забывая, что люди, пострадавшие от конфликта, не чувствуют ежедневного покоя - в разделительной деревнях сотни людей ежегодно арестовывают оккупационными силами. Люди не имеют доступа к базовой социальной инфраструктуре, а Ахалгори и Гальский регионы страдают от постоянного гуманитарного кризиса и депопуляции. Очевидно, что в данных условиях трудно и цинично говорить о мире", - написала она.

Президент Европейского совета Шарль Мишель написал в соцсети, что поддержка суверенитета Грузии Евросоюзом является непоколебимой. "15 лет спустя поддержка ЕС территориальной целостности и суверенитета Грузии остается непоколебимой. Мы поддерживаем храбрый грузинский народ, который выбрал путь ЕС и НАТО", - написал он.

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