Блокада привела к проблеме со школьными принадлежностями в Нагорном Карабахе

08 августа 2023, 08:31

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В Нагорном Карабахе из-за блокады возникла нехватка школьных рюкзаков, и потому нет возможности провести ежегодную акцию по их раздаче детям, которые идут в первый класс, заявило Минобрнауки Нагорного Карабаха. Министерство объявило сбор школьных рюкзаков среди жителей.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав заявил об угрозе гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и прочие детские учреждения столкнулись с угрозой закрытия из-за дефицита топлива и продуктов питания, полностью остановилась работа общественного транспорта.

Из-за блокировки Лачинского коридора и остановки снабжения товарами Нагорного Карабаха, в регионе возникла проблема с нехваткой школьных рюкзаков, в связи с чем министерство образования, культуры, спорта и науки Нагорного Карабаха объявило их сбор.

В начале каждого учебного года Минобрнауки Нагорного Карабаха выдавало первоклассникам наборы с канцелярскими принадлежностями, в том числе школьные рюкзаки. Но из-за блокады в текущем году министерство не располагает такой возможностью. Учитывая нехватку школьных портфелей в магазинах, министерство объявило о проведении акции по сбору школьных рюкзаков, привел 7 августа на своем сайте телеканал A1Plus сообщение пресс-службы Минобрнауки Нагорного Карабаха.

Пункты сбора школьных рюкзаков расположены во всех школах, их сдать может любой желающий. Кроме того, помимо сумок в школы также можно сдать и учебники, сказано в сообщении.

Напомним, Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года жителями Азербайджана, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, акция была приостановлена.

За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский КПП "Лачин". Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" также писал, что 6 августа министерство иностранных дел Нагорного Карабаха опубликовало заявление, в котором призвало международные организации и иностранные государства пресечь политику Азербайджана в отношении жителей Нагорного Карабаха. Ранее, 13 июля, представители карабахских общественных организаций на встрече в посольстве США попросили дипмиссию в Армении принять меры в связи с блокадой Лачинского коридора и гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе.

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