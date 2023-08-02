02 августа 2023, 22:32

Заражение лихорадкой Западного Нила подтверждено в Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Кабардино-Балкарии выявлен первый случай лихорадки Западного Нила, сообщил сегодня республиканский Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор Кабардино-Балкарии подтвердил случай заражения лихорадкой Западного Нила. Ранее заболевание в республике не выявлялось, сообщило сегодня ТАСС.

О подтвержденном случае заражения этим заболеванием сообщило сегодня управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии. "Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике информирует, что на территории республики выявлен первый случай лихорадки Западного Нила", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание, в основном передается человеку через укусы комаров. Тяжелая форма заболевания может возникнуть у людей любого возраста. Наибольшему риску подвергаются люди старше 60 лет, лица с онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, заболеваниями почек, перенесшие трансплантацию органов, сообщило ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня лихорадка Западного Нила выявлена у жителя Волгограда. Впервые лихорадка Западного Нила в Волгоградской области была зарегистрирована в 1999 году. Тогда пострадало более 300 человек, из которых 30 скончались.

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Примечание:

"Число заболевших лихорадкой Западного Нила в Ростовской области превысило 90", "Эпидемиологи предупредили об угрозе смертельных лихорадок на юге России", "Суд встал на сторону активистов в их споре с Минздравом Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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