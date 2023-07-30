Бывший посол Армении в России арестован по делу об аферах с землей

30 июля 2023, 23:25

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Бывший посол Армении в России Армен Смбатян и его сын, дирижер Государственного симфонического оркестра Сергей Смбатян, а также один предприниматель, по версии следствия, обманным путем заполучили земельный участок в Ереване, чем причинили ущерб в 2,5 млн долларов США.

По данным Генпрокуратуры республики, уголовное дело было возбуждено 27 июля.

Следствие считает, что подозреваемые в 2012 году представили правительству фиктивную инвестиционную программу «Мир книги» на 800 млн драмов (более 2 млн долларов) по строительству многофункционального комплекса. Программа была приурочена к 500-летию книгопечатания в Армении и признанию ЮНЕСКО Еревана мировой столицей книги 2012 года, со ссылкой на Генпрокуратуру страны сообщают "Новости Армения". В сообщении Генпрокуратуры приводятся инициалы подозреваемых, однако, по данным издания, речь идет об Армене Смбатяне и его сыне Сергее.

Через созданную незадолго до этого фирму «Сохоцентр» они обманным путем заполучили земельный участок в Ереване площадью 300 кв. м и стоимостью 166,1 млн драмов (более 432 тыс. долларов США), предоставленный в безвозмездное пользование Ереванской средней музыкальной школе. В результате бюджету был причинен ущерб на 966,1 млн драмов (2,5 млн долларов США).

Смбатяны задержаны, третий подозреваемый находится в розыске. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, уточняет News.am.

Армен Смбатян в 2002-2010 годах был послом Армении в России, а в 2018-2021 годах – послом в Израиле. Это не первое дело против него, связанное с отчуждением имущества.

"Кавказский узел" сообщал, что в 2021 году Армену Смбатяну было предъявлено обвинение в пособничестве бывшему министру культуры Асмику Погосяну при изъятии из госсобственности исторического здания и участка земли в центре Еревана. По версии следствия, здание и участок были проданы за 550 тыс. долларов США офшорной компании, зарегистрированной на Британских Вирджинских островах. Фирма принадлежала невестке Погосяна. Смбатяну тогда инкриминировалось содействие злоупотреблениям, превышение служебных полномочий и отмывание денег. В качестве меры пресечения ему был избран залог.

Защита настаивала, что здание в центре Еревана нуждалось в реконструкции и инвестициях, поэтому было отчуждено. «Процесс отчуждения осуществлялся исключительно путем законных и прозрачных сделок, а посол Армен Смбатян никогда не был и не является акционером здания. Следовательно, обвинение по части легализации незаконного имущества не нуждается в комментариях», - заявлял его адвокат.

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