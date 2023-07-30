Уголовное дело по факту задержания Хачатряна возбуждено в Нагорном Карабахе

30 июля 2023, 04:52

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Служба национальной безопасности Нагорного Карабаха возбудила уголовное дело по факту задержания Вагифа Хачатряна.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские пограничники на пункте пропуска при въезде в Лачинский коридор задержали 68-летнего Вагифа Хачатряна, которого в числе других пациентов сотрудники Красного Креста везли в Армению на лечение. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что он был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. Дочь Хачатряна рассказала, что он ехал в Армению, чтобы сделать операцию на сердце, и плохо себя чувствовал при проверке документов, но сотрудники азербайджанского КПП увезли в неизвестном направлении. Правозащитники назвали задержание Хачатряна нарушением международного гуманитарного права, Армения обратилась по этому поводу в ЕСПЧ, а участники акции протеста в Степанакерте призвали вернуть Хачатряна домой.

Уголовное дело возбуждено против Азербайджана по факту похищения Вагифа Хачатряна, сообщила 29 июля генеральная прокуратура Нагорного Карабаха. В тексте, распространенном пресс-службой ведомства, говорится, что «29 июля около 10:20 (по местному времени) на контрольно-паспортном пункте, установленном с нарушением требований пункта 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года на мосту Хакари Лачинского коридора, обеспечивающего связь между Нагорно-Карабахской Республикой и Республикой Армения, во время паспортного контроля ехавшего на служебном автомобиле МККК [...] жителя села Патара Аскеранского района Республики Арцах (Нагорный Карабах) Вагифа Черкесовича Хачатряна неизвестные военнослужащие Азербайджанской Республики открыто похитили по национальному признаку, против его воли, с применением насилия».

«По факту произошедшего СНБ Арцаха (Нагорного Карабаха) возбудила уголовное дело по части 1 статьи 418 УК Нагорного Карабаха (преступление против безопасности человека) <...> контроль за законностью досудебного уголовного производства по делу и процессуальное руководство осуществляет старший прокурор Генеральной прокуратуры Республики Арцах», - также сообщило ведомство.

Офис омбудсмена Нагорного Карабаха сообщил, что по рассказам очевидцев после проверки паспортов на КПП, азербайджанские пограничники не вернули Хачатряну паспорт.

«После вопроса Хачатрян, его дочь и представитель МККК поинтересовались о причине задержки, азербайджанские военные сказали, что вернут документ через пять минут. Затем Вагифа Хачатряна отвели в медицинскую комнату в азербайджанском КПП, где его расспрашивали о состоянии здоровья и причинах отправки на лечение в Армению. После этого жителю Арцаха (Нагорного Карабаха) сообщили, что на 15 минут отведут его в одну из комнат рядом с КПП, чтобы задать несколько вопросов. Дочь Хачатряна и представитель МККК настаивали, что вопросы можно задать и на КПП и не нужно отводить его в другое место. После этого азербайджанцы пригрозили, что сделают это с применением силы. В то же время, согласно свидетельствам, у КПП собралось большое число вооруженных автоматами азербайджанских пограничников. Вагифа Хачатряна и иностранного представителя офиса МККК в Степанакерте посадили в машину «Нива», которая направилась к нижнему участку моста Хакари. Все эти действия осуществлялись в присутствии дочери Хачатряна, которая пыталась помешать им, однако ей угрожали применением силы. Примерно через 10 минут на машине «Шевроле» представитель МККК вернулся к КПП, а Вагифа Хачатряна увезли в неизвестном направлении. Согласно свидетельствам, представителя МККК азербайджанцы вытолкали из машины», - говорится в тексте, распространенном офисом омбудсмена.

Офис также сообщил, что «68-летний Вагиф Хачатрян страдает сердечно-сосудистым заболеванием, его перевозили в Армению для проведения операции в ереванском медцентре «Норк-Мараш»».

По словам правозащитника, помощника госминистра Нагорного Карабаха Артака Бегларяна, «обвинения властей Азербайджана Вагифу Хачатуряну ложны».

«Вагиф Хачатрян родился в 1955 году в Арцахе (Нагорном Карабахе), живет в селе Патара. Как и все мужчины, он защищал свою страну в войне 1991-1994 годов. Сегодня его похитили в присутствии дочери и представителей МККК. Ему предъявили обвинения, которые изначально ложны. Обвинения Азербайджана ложны, так как в селе Мешали такого преступления не было», - написал в своем микроблоге в Twitter Артак Бегларян.

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