Власти Избербаша отчитались о возобновлении подачи жителям воды

25 июля 2023, 09:32

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Возобновлена подача воды в дома жителей Избербаша, прерванная из-за аварии на водоводе Каспийск – Избербаш, отчиталась мэрия. Руководитель Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку на предмет нарушения прав избербашцев после их жалоб, что чиновники не реагировали на проблему с водоснабжением в городе.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Избербаша 24 июля провели митинг на котором потребовали от властей решить проблему с водоснабжением. Комментаторы в сети отметили, что воды в домах избербашцев не бывает месяцами. Проблема с водоснабжением в Избербаше разрешится после строительства нового водовода Чиркей – Каспийск, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Он призвал избербашцев проявить терпение, а также раскритиковал местных чиновников, которые не разъяснили горожанам ситуацию.

Жителям Избербаша возобновлена подача воды. При этом до некоторых из них она еще не дошла по той причине, что система водоснабжения продолжает заполняться, сообщила 24 июля администрация города на своем сайте.

Проблема с водоснабжением в Избербаше возникла из-за аварии на магистральном водоводе Каспийск – Избербаш, которая произошла 21 июля. Чтобы ее устранить были отключены насосы, вся инженерная система водовода была опустошена и поэтому питьевая вода в город не поступала. В Избербаше самотечная система подачи воды. После включения насосных станций, вода должна дойти до накопительных резервуаров, сказано в сообщении.

"После этого она пускается непосредственно в городскую инженерную систему водоснабжения. К сожалению, сначала поступающего объема воды бывает недостаточно, но система водоснабжения города продолжает наполняться", – пояснили власти Избербаша.

24 июля мэр Избербаша Магомед Исаков провел встречу с жителями города, которые провели митинг из-за проблемы с водоснабжением. Мэр рассказал горожанам о причинах проблемы с водоснабжением, сказано в сообщении.

После того, как избербашцы вышли на митинг из-за проблемы с водоснабжением, руководитель Следкома Александр Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления СКР по Дагестану Дмитрию Беляеву провести проверку на предмет нарушения их прав, а затем доложить о мерах, принятых для восстановления прав избербашцев.

"В социальных медиа сообщается, что в городе Избербаше в домах местных жителей длительное время отсутствует вода, а органы местного самоуправления не принимают необходимых мер для восстановления прав граждан и не реагируют на их жалобы. Жители вынуждены покупать воду и привозить ее из других районов", – поясняется в сообщении, опубликованном вечером 24 июля на сайте Следкома.

Напомним, 10 декабря 2022 года власти Избербаша заявили, что нехватка воды является главной проблемой города. Мэр Магомед Исаков отметил, что частичная замена водопроводных труб не улучшила ситуацию. Также он обратился к правительству Дагестана с просьбой помочь в разрешении проблемы.

6 апреля 2022 года глава Дагестана Сергей Меликов на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что во многих крупных населенных пунктах Дагестана актуальна проблема с нехваткой воды. Меликов отметил, что в первую очередь речь идет о Махачкале, Каспийске и Избербаше.

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