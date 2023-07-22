Авиарейсы Грозный - Тбилиси анонсированы на фоне отказов во въезде в Грузию уроженцам СКФО

22 июля 2023, 11:20

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Власти Чечни анонсировали прямое авиасообщение между Грозным и Тбилиси на фоне случаев отказа уроженцам Северного Кавказа во въезде в Грузию. Жители Чечни заинтересованы в авиаперелетах в Грузию, указал специалист по туризму Юни Успанов.

Как писал "Кавказский узел", грузинские пограничники, не объясняя причин, отказывают во въезде уроженцам Северного Кавказа, некоторые получили по два и даже три отказа, рассказали в июне 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни, Дагестана и Ингушетии. По их словам, те граждане России, у которых есть вид на жительство в других странах, проходят границу без проблем.

На протяжении многих лет "Кавказский узел" фиксирует случаи недопуска в Грузию жителей регионов Северного Кавказа. Так, в 2014 и 2015 годах о проблемах с пересечением границы Грузии заявляли жители Чечни Бекхан Гельгоев, Жалавди Гериев и врач из Ингушетии Аслан Хаджиев. В 2017 году имама Насыр-Кортской мечети Хамзата Чумакова не пустили в Грузию на лечение. Отказы во въезде при попытках посетить Грузию получали также жители Дагестана. В 2008 году чеченскую правозащитницу Наталью Эстемирову не пустили в Грузию после прямого вопроса о ее национальности.

Прямое авиасообщение Грозного с Тбилиси анонсировал министр транспорта и связи Чечни Рамзан Черхигов после совещания с директором авиакомпании «Азимут» Эдуардом Теплицким. Он выразил уверенность, что реализация этих планов будет "способствовать удобству для жителей республики", и окажет позитивное влияние на развитие туристической отрасли, сообщила 13 июля на своем сайте ЧГТРК "Грозный".

О дате начала полетов по маршруту Грозный - Тбилиси пока ничего неизвестно, сообщила 21 июля корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Азимута". "Расписание мы ещё не получали по этому маршруту", - сказала она.

По её словам, вопрос допуска тех или иных пассажиров в другую страну не зависит от авиакомпании. "Это решают пограничные и таможенные службы принимающей стороны. Они проверяют, и они сами должны решить, каким образом отправить обратно пассажира, которому отказано во въезде в страну", - пояснила представитель авиакомпании.

Сейчас авиакомпания "Азимут" совершает только один рейс в Грузию – из Москвы, сообщила представитель компании. "Будут ли из других городов Северного Кавказа летать в Грузию, не знаем. Пока только один прямой рейс (из Москвы). Добавлений к нему не получали", - указала представитель авиакомпании.

Она сообщила также, что офис компании находится в Ростове-на-Дону, а рейсы совершаются из Москвы, Минеральных вод, Сочи. "Полеты совершаются в Дубай, Тель-Авив. Выполняются рейсы в Стамбул, в Анталию. Есть также вылеты из Сочи в Актау, в Алматы, в Ургенч", - сказала представитель "Азимута".

По данным авиакомпании "Азимут", она 18 августа 2017 года получила сертификат эксплуатанта, а 21 сентября того же года начались регулярные полеты. Авиакомпания базируется в Ростове-на-Дону, включая летную службу и службу бортпроводников, имеется также сертифицированная линейная станция техобслуживания в Краснодаре. Большинство полетов сейчас осуществляется из московского аэропорта Внуково. Основная машина для перевозок - самолеты SuperJet.

В дирекции аэропорта Грозного также не смогли сообщить о дате начала полетов в Грузию. "Никакой информации не было. Даты вылетов неизвестны", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник дирекции.

Сейчас, по словам представителя аэропорта, регулярные полёты из Грозного осуществляются в города Турции, в Дубай, Баку, Ташкент, Бишкек и города Казахстана.

Жители Чечни "более чем заинтересованы" в авиасообщении с Грузией, и такие рейсы будут востребованными, заявил специалист в сфере туризма из Чечни Юни Успанов. "Заинтересованы в связях с нашими соплеменниками в Панкисском ущелье, развитии туризма, экономических, исторических связей, научном обмене… И жители соседних республик будут с удовольствием пользоваться. Но остаётся проблема отказов во въезде в Грузию со стороны грузинских спецслужб, которые опасаются провокаций со стороны их российских коллег. Отказывают не всем, так что основному потоку туристов это не помешает", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению специалиста, сам вопрос об открытии авиасообщения ещё не решён, и эти договорённости - больше намерение. "Сейчас Грозный осуществляет рейсы в Турцию и чартерные - в Эмираты и, естественно, на хадж", - сказал Успанов.

Он отметил, что также остаётся открытым и вопрос строительства дороги в Грузию через Итум-Кале. "Чеченская сторона очень заинтересована таким пунктом, принципиальное решение принято, Москва поддержала, даже оглашалась сумма выделенных средств на строительство дороги, таможни, погранпункта. Но Грузия не дала ещё согласие. Надежда есть, что со временем и этот вопрос решится", - сказал Успанов.

В декабре 2018 года власти Чечни отчитались, что дорога из Итум-Кале в Шатили, соединяющая Россию и Грузию, практически готова и помогла бы усилить товарообмен между двумя странами, в также Ираном и Арменией. Но власти Грузии отвергли существование плана строительства второго пограничного перехода с Россией.

Напомним, Владимир Путин отменил с 15 мая запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года. К полетам в Грузию будут допущены не находящиеся под санкциями российские авиакомпании и самолеты, заявила замминистра экономики Грузии. Представители оппозиции на митинге заявили, что Грузия нацелена на вступление в Евросоюз, а возобновление полетов российских авиакомпаний может помешать евроинтеграции страны.

19 мая грузинские НПО призвали отказаться от авиасообщения с Россией. Оно противоречит планам евроинтеграции Грузии, указали они в совместном заявлении.

В конце мая послы 27 стран Евросоюза передали правительству Грузии обращение-демарш по поводу восстановления прямого авиасообщения с Россией. Произошло это на встрече посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского с министром экономики Грузии Леваном Давиташвили. "Мы выразили обеспокоенность тем, что решение возобновить полеты противоречит решению ЕС изолировать Россию и усилить давление на Россию <...> Нас уверяли, что санкционные самолеты в Грузию летать не будут, но в этом заявлении отсутствует политический смысл", - заявил Герчинский.

Дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны еще в 2008 году – после того, как Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка о "Пятидневной войне" 2008 года , участие в которой российских военных стало прологом признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Запрет на полет российских авиакомпаний в Грузию был введен 21 июня 2019 года.

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