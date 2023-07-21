21 июля 2023, 12:48

Россиянин погиб после падения из окна Следкома Армении

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Гражданин России, заподозренный по делу о наркотиках, был доставлен на допрос в Следственный комитет Армении, где выбросился из окна и погиб, сообщили в ведомстве.

По данным Следкома, ранее поступила оперативная информация о получении посылки с наркотиками на имя 30-летнего гражданина РФ. 14 июля было возбуждено два уголовных дела. 20 июля в сопровождении сотрудников Комитета государственных доходов Армении мужчина был доставлен на допрос в главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета.

После того, как допрос закончился, подозреваемый в наручниках и в сопровождении сотрудников следственного органа вышел из кабинета на пятом этаже, прошел в конец коридора к двери, ведущей к лифту. Как только дверь открылась, он быстро подошел к открытому окну рядом с лифтом и бросился вниз, в результате чего скончался, пишет со ссылкой на Следком NEWS.am.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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