Территория строящегося армяно-американского металлургического завода в Ерасхе. Фото: https://ru.1in.am/1379028.html

27 июня 2023, 14:35

Армения заявила о новом обстреле завода в Ерасхе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанские военные вновь обстреляли строящийся армяно-американский металлургический завод в Ерасхе, сообщили в Минобороны Армении. Азербайджан отверг обвинения в обстреле.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли трактор, который работал на территории завода в Араратской области. 19 июня Армения заявила, что азербайджанские военные обстреляли стройплощадку металлургического завода в Ерасхе. Стрельбу на этом участке границы начали армянские военнослужащие, отметило Минобороны Азербайджана.

3 июня министр экономики Армении сообщил, что в селе Ерасх Араратской области строится крупный армяно-американский металлургический завод. На производстве площадью 16 500 квадратных метров будет выпускаться 180 000 тонн продукции в год. 13 июня Минобороны Армении сообщило, что при обстреле села Ерасх повреждения получили строящийся металлургический комбинат и гражданский автомобиль. На следующий день ведомство заявило, что два гражданина Индии, участвовавшие в строительстве металлургического завода в Ерасхе, получили ранения при обстреле с азербайджанской стороны. Военное ведомство Азербайджана отвергло обвинение в обстреле. Строительство завода в Ерасхе приостановлено из-за обстрелов, заявил в тот же день губернатор Араратской области.

Строящийся завод сегодня был обстрелян азербайджанскими военными в 13:15 по местному времени (12:15 мск), сообщило оборонное ведомство Армении в релизе, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

В Минобороны Азербайджана опровергли эту информацию.

"Решительно опровергаем распространенную армянской стороной информацию о якобы обстреле 27 июня в 13.15 (12.15 мск) подразделениями азербайджанской армии завода в направлении Араздеяна (Ерасха)", - говорится в поступившем корреспонденту "Кавказского узла" сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Ранее, 20 июня, на территории завода были подняты государственные флаги Армении и США. Представитель завода Тигран Акопян заявил на брифинге в этот день, что этим администрация завода подала сигнал, что здесь работают гражданские сотрудники.

Однако сразу после брифинга 20 июня, когда с территории выехали журналисты, там начался обстрел, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" журналистка Маргарита Шариманян. "Наша съемочная группа немного задержалась в деревне, едва мы успели выехать на общую трассу, чтобы направиться в Ереван, начался обстрел завода", - рассказала Шариманян.

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Примечание:

"Работники Соткского рудника эвакуированы после обстрелов", "Политологи оценили заинтересованность Баку и Еревана в новой эскалации",  "Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах на границе".

Автор: Армине Мартиросян, Фаик Меджид источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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27 июня 2023, 15:24

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