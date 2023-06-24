24 июня 2023, 11:22

Армения обвинила Азербайджан в обстреле трактора

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Азербайджанские военные обстреляли трактор, который работал на территории завода в Араратской области, сообщило сегодня Минобороны Армении.

По данным Минобороны Армении, азербайджанские военнослужащие обстреляли трактор, который работал на территории строящегося в Ерасхе металлургического завода.

Инцидент произошел сегодня в 11.10 [10.10 мск], сказано в сообщении ведомства, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

 На 11.15 на сайте Минобороны Азербайджана нет комментариев относительно сообщения армянского оборонного ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что в ночь на 22 июня Армения заявила, что азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат, расположенные в направлении сел Верин Шоржа и Сотк. Министерство обороны Азербайджана отвергло свою причастность к обстрелу армянских позиций.

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Примечание:

"Работники Соткского рудника эвакуированы после обстрелов", "Политологи оценили заинтересованность Баку и Еревана в новой эскалации",  "Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах на границе".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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