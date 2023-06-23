Азербайджан отверг обвинения в обстреле армянских позиций

23 июня 2023, 01:09

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Министерство обороны Азербайджана отвергло свою причастность к обстрелу армянских позиций на участке Кахагни, о котором заявило военное ведомство Армении.

"Кавказский узел" писал, что Армения заявляла об обстреле своих позиций в направлении сел Верин Шоржа и Сотк в ночь на 22 июня. Днем 22 июня Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что военнослужащий Мгер Акопян получил ранение в результате обстрела Мартакертского района азербайджанскими военными, военное ведомство Азербайджана опровергло причастность азербайджанских военных к инциденту.

Минобороны Армении вечером 22 июня обвинило Азербайджан в обстреле позиций армянских военных близ государственной границы.

"22 июня в 17.40 (16.40 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из винтовок разного калибра по армянским позициям, расположенным на участке Кахагни", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Пресс-служба армянского Минобороны отметила, что потерь в результате обстрела нет.

В Минобороны Азербайджана назвали эту информацию не соответствующей действительности. По информации ведомства, азербайджанские военные не применяли оружие в направлении населенного пункта Гараиман (Кахакн).

"Мы категорически опровергаем эту информацию", – говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

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