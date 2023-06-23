23 июня 2023, 01:09

Азербайджан отверг обвинения в обстреле армянских позиций

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Министерство обороны Азербайджана отвергло свою причастность к обстрелу армянских позиций на участке Кахагни, о котором заявило военное ведомство Армении. 

"Кавказский узел" писал, что Армения заявляла об обстреле своих позиций в направлении сел Верин Шоржа и Сотк в ночь на 22 июня. Днем 22 июня Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что военнослужащий Мгер Акопян получил ранение  в результате обстрела Мартакертского района азербайджанскими военными, военное ведомство Азербайджана опровергло причастность азербайджанских военных к инциденту.

Минобороны Армении вечером 22 июня обвинило Азербайджан в обстреле позиций армянских военных близ государственной границы. 

"22 июня в 17.40 (16.40 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из винтовок разного калибра по армянским позициям, расположенным на участке Кахагни", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Пресс-служба армянского Минобороны отметила, что потерь в результате обстрела нет.

В Минобороны Азербайджана назвали эту информацию не соответствующей действительности. По информации ведомства, азербайджанские военные не применяли оружие в направлении населенного пункта Гараиман (Кахакн).

"Мы категорически опровергаем эту информацию", – говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

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Примечание:

"Политологи оценили заинтересованность Баку и Еревана в новой эскалации",  "Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах на границе", "Работники Соткского рудника эвакуированы после обстрелов".О

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 июня 2023, 02:08

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