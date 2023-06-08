Европейский суд признал нарушение прав ингушских активистов

08 июня 2023, 16:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Европейский суд по правам человека признал нарушение права на свободу собраний и назначил компенсации ингушским активистам Руслану Муцольгову и Анжеле Матиевой, оштрафованным российским судом за участие в акции против передела границы с Чечней. Компенсации присуждены, несмотря на отказ властей России исполнять решения ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", 29 сентября 2018 года Назрановский городской суд признал лидера ингушского отделения "Яблока" Руслана Муцольгова виновным в нарушении порядка проведения публичных мероприятий и назначил ему десять тысяч рублей штрафа. Верховный суд Ингушетии признал штраф Муцольгову обоснованным, активист направил жалобу на это решение в Европейский суд по правам человека.

Сегодня на сайте ЕСПЧ опубликовано решение, которым суд признал правомерность жалобы руководителя ингушского отделения партии "Яблоко" Руслана Муцольгова на действия российских властей и нарушение последними статьи 11 Европейской конвенции по защите прав человека ("Свобода собраний и объединений").

Речь идет об акции 26 сентября 2018 года, пояснил Руслан Муцольгов корреспонденту "Кавказского узла". В этот день было подписано соглашение об изменении границ между тогдашним главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым и главой Чечни Рамзаном Кадыровым, и встревоженные жители Ингушетии собрались в Магасе, около Аланских ворот.

26 сентября 2018 года Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. На этом фоне проходили акции протеста жителей Ингушетии в Сунже и Магасе. 27 сентября четверо участников этих акций были оштрафованы. Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

"Власти посчитали это несанкционированным публичным мероприятием, и позднее Назрановский районный суд назначил мне административный штраф в размере 10 000 рублей. Впоследствии Верховный суд Республики Ингушетия утвердил этот штраф, и я обратился в Европейский суд по правам человека. Ничего незаконного в тот день не произошло - люди просто собрались, когда узнали, что планируется подписание такого соглашения. И, будучи профессиональным юристом, я с самого начала понимал, что мои действия были абсолютно законными, к ответственности меня привлекли незаконно, и ЕСПЧ, безусловно, должен было вынести именно такое постановление. Это и произошло. Справедливость восторжествовала", - сказал Муцольгов.

Он выразил надежду, что власти России пересмотрят свою политику по отношению к Совету Европы и международным правовым институтам. "У наших граждан появится надежда найти справедливость если не в наших судах, то хотя бы в международных институтах", - добавил он.

Муцольгову назначена компенсация в размере 3500 евро, сообщил он.

Собеседник уточнил, что жалобу в его интересах в ЕСПЧ подавал адвокат Андрей Сабинин. Сам Андрей Сабинин отказался от комментариев.

В списке на сайте ЕСПЧ значится еще одна ингушская общественница, Анжела Матиева, жалобу которой также подавал Сабинин и которой были присуждены 3500 евро компенсации за то, что ее незаконно судили за участие в митинге 6 октября 2018 года и нарушили в отношении нее статью 11 Конвенции. Российским судом Матиевой также был назначен штраф в размере 10 000 рублей. Получить ее оперативный комментарий не удалось.

Анжела Матиева была уволена из компании "Ингушнефть" (дочерней компании "Роснефть") после участия в акции протеста против соглашения о границе с Чечней в декабре 2018 года. По мнению Матиевой, она лишилась работы по политическим мотивам. Активистка обжаловала увольнение в суде, но без успеха. Верховный суд РФ в апреле 2020 года, рассмотрев ее обращение, отменил все предыдущие решения по ее делу и отправил его на новое рассмотрение в суд первой инстанции. в июле 2020 года Малгобекский городской суд восстановил на работе Анжелу Матиеву. Работодателя обязали выплатить активистке заработную плату за период вынужденного прогула. Также суд назначил компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Отметим, 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека, но ЕСПЧ сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения - исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.