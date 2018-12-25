25 декабря 2018, 20:43

Ингушский активист обжаловал в ЕСПЧ решение о штрафе

Лидер ингушского отделения "Яблока" Руслан Муцольгов обжаловал в Страсбургском суде постановление о штрафе за участие в митинге против соглашения о границе с Чечней.

Как писал "Кавказский узел", 29 сентября Назрановский городской суд признал лидера ингушского отделения "Яблока" Руслана Муцольгова виновным в нарушении порядка проведения публичных мероприятий и назначил ему десять тысяч рублей штрафа.

Верховный суд признал обоснованность штрафа, назначенного Муцольгову за участие в несанкционированном митинге, но активист направил жалобу на это решение в Европейском суде по правам человека, со ссылкой на представителя правозащитного проекта "Апология протеста" Алексея Глухова сообщил сегодня "Росбалт".

Сообщение "Апологии протеста" об обжаловании штрафа Руслану Муцольгову в ЕСПЧ. https://t.me/apologia/357Интересы Руслана Муцольгова в ЕСПЧ представляет адвокат международной правозащитной организации "Агора" Андрей Сабинин. Митинг, за участие в котором оштрафован активист, проходил 26 сентября в сельском поселении Экажево. "Он увидел скопление людей и присоединился к собравшимся. Это было мирное собрание, которое не требует согласования с органами власти. Заявитель не осуществлял руководство собравшимися, не держал плакатов, находился на собрании из чувства сопричастности к обсуждаемой теме", - утверждается в сегодняшнем сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Апология протеста".

На сайте правозащитной организации "Агора" по состоянию на 20:43 мск 25 декабря нет информации об обжаловании штрафа Муцольгову в ЕСПЧ. Другими подтверждениями этих данных "Кавказский узел" также не располагает.

На "Кавказском узле" можно ознакомиться с полным текстом Соглашения о границе между Чечней и Ингушетией и приложениями к нему (картой и геодезическим описанием). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в размещенной на "Кавказском узле" справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". 

"Кавказский узел" также ведет регулярно обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Примечание:

"Жители ингушского села эвакуированы после падения снарядов", "Житель Ингушетии заподозрен в экстремизме за комментарии в Сети", "В Ингушетии произошла драка со стрельбой между местными силовиками и коллегами из Чечни".

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