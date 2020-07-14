Суд восстановил на работе ингушскую активистку Анжелу Матиеву

14 июля 2020, 16:56

Малгобекский городской суд восстановил на работе в компании "Ингушнефть" активистку Анжелу Матиеву, уволенную после протестов в конце 2018 года. Работодателя обязали выплатить активистке заработную плату за период вынужденного прогула. Также суд назначил компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", Анжела Матиева была уволена из компании "Ингушнефть" (дочерней компании "Роснефть") после участия в акции протеста против соглашения о границе с Чечней в декабре 2018 года. По мнению Матиевой, она лишилась работы по политическим мотивам. Активистка обжаловала увольнение в суде, но без успеха. Верховный суд РФ в апреле 2020 года, рассмотрев ее обращение, отменил все предыдущие решения по ее делу и отправил его на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Сообщение о восстановлении на работе Анжелы Матиевой поступило на смс-сервис "Кавказского узла". "Ингушская активистка Анжела Матиева восстановлена на работе", - говорится в сообщении. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на смс-сервис "Кавказского узла" на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. Также есть возможность написать сообщение через форму обратной связи.

Сегодня Малгобекский городской суд вновь рассмотрел иск активистки и удовлетворил практически все ее требования, сообщила Анжела Матиева корреспонденту "Кавказского узла". Так, помимо восстановления на работе, суд обязал работодателя Матиевой выплатить ей заработную плату за период вынужденного прогула. Также суд частично удовлетворил требование истицы о компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей, в иске она просила 1 миллион рублей.

По словам Матиевой, она выходит на работу уже завтра. "Это очень радостная новость. Конечно, было радостью и решение Верховного суда РФ, но решение ингушского суда для меня особенно важно. Прокуратура республики тоже поддержала мой иск в части восстановления на работе и выплаты заработной платы за время вынужденного прогула, остальное оставила на усмотрение судьи. Судья вынесла решение в мою пользу, в том числе и по компенсации морального вреда. Со стороны наших судей и наших прокуроров для меня все это вдвойне значимо", - сказала активистка.

У компании "Ингушнефть" остается возможность обжаловать сегодняшнее решение в Верховном суде Ингушетии.

Ранее в компании увольнение Матиевой объяснили прогулом курсов корпоративного обучения. По словам Матиевой, 17 октября 2018 года она была отозвана из отпуска и направлена в Москву на курсы повышения квалификации. Матиева утверждает, что чувствовала себя плохо, но не отказалась от участия в курсах. По ее словам, впоследствии ей стало хуже, 22-24 и 26 октября проходила обследование в клинике в Москве. После своего вынужденного возвращения из командировки она продолжила болеть, и с 29 октября по 11 декабря 2018 года проходила лечение, в том числе стационарное.



"Кавказский узел" также информировал, что ингушская активистка Зарифа Саутиева наряду с еще четырьмя активистами обвинена в участии в экстремистском сообществе, а лидеры протестов Ахмед Барахоев, Малсаг Ужахов, Муса Мальсагов - в создании этого сообщества. Все они включены в опубликованный 8 июня обновленный перечень людей, причастных к экстремистской деятельности. Саутиеву также обвиняют в организации насилия, опасного для жизни или здоровья представителей власти, во время протестов в Магасе 26–27 марта 2019 года.

Информацию об акциях протеста против изменения границы с Чечней в Магасе и о задержаниях активистов "Кавказский узел" собрал в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".