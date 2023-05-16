Суд в Урюпинске отказался рассматривать дело о дискредитации армии

16 мая 2023, 10:21

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Суд вернул дело Андрея Фарафонова о дискредитации российских военных в полицию.

Как писал "Кавказский узел", административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта 2022 года. Максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

Городской суд Урюпинска из-за процессуальных нарушений вернул в полицию административное дело о "дискредитации" в отношении Андрея Фарафонова, написали "Кавказ-Реалии"* 15 мая.