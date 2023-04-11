Группа Shortparis в Краснодаре столкнулась с требованием отменить концерт

11 апреля 2023, 12:39

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Руководитель реготделения движения "Царьград" Никита Изюмов потребовал от мэрии Краснодара отменить концерт группы Shortparis, участники которой выступают против спецоперации на Украине. У мэра Краснодара нет полномочий, чтобы отменять концерты, обратил внимание политолог Андрей Гусий.

Глава краснодарского отделения общественного движения "Царьград" Никита Изюмов обратился к мэру Краснодара Евгению Наумову с требованием отменить концерт группы Shortparis.

Изюмов подчеркнул, что причиной его требования является позиция участников Shortparis относительно проведения спецоперации на Украине, сообщил сегодня "Коммерсант".

В своем Telegram-канале Изюмов 10 апреля написал, что многие концерты Shortparis отменены, а также выразил недовольство тем, что солист группы ранее участвовал в митинге в Санкт-Петербурге, и что ранее он высказывался в поддержку президента Украины Владимира Зеленского.

Политолог Андрей Гусий обратил внимание, что у мэра Краснодара нет полномочий, чтобы отменять концерты. "В какой-то момент сложилось так, что именно отмены концертов стали повесткой глав городов. И это не правильно, так как у мэра нет полномочий отменять такие мероприятия. И если глава говорит – я отменил, запретил и так далее, то это – неправда. Хороший пример показал Ставропольский край, где было прямо сказано – вопрос рассматривается министерством культуры", – процитировал политолога 10 апреля "Блокнот Краснодар".

На сайте концертного зала "Кроп Arena" указано, что выступление Shortparis запланировано в Краснодаре на 18 апреля. На 12.20 мск билеты были в продаже. Зрителям были доступны места в зонах "танцпол", "танцпол + ранний вход", а также на балконах.

Группа Shortparis существует с 2012 года, она образовалась в Санкт-Петербурге. Фронтменом коллектива является Николай Комягин. Песни Shortparis популярны за границей. Они звучали на радио Би-би-си, подробный очерк о группе ранее опубликовал журнал The Quietus. В частности группа давала концерты в Нидерландах, Германии, Португалии, Швейцарии, Польше, Литве, Эстонии, Украине, Венгрии, Латвии и Белоруссии, отметил 4 марта 2019 года на своем сайте журнал ELLE Russia.

Отметим, на главной странице сайта группы нет никаких призывов, а только размещен текст пацифистской песни без указаний на Украину или любую иную страну.

"Кавказский узел" также писал, что 27 марта в Краснодаре было отменено выступление Ани Лорак в связи с требованиями горожан. 26 марта мэр Краснодара Евгений Наумов назвал неизбежной отмену ее концерта. Он от имени краснодарцев заявил, что не позволит зарабатывать в городе актерам и певцам, выступающим в поддержку Украины.

Напомним, в феврале также комик Александр Ревва сообщил об отмене своих концертов в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Выступления Реввы были отменены на фоне призыва в соцсетях не посещать выступления артиста из-за его позиции по поводу военной операции на Украине.

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