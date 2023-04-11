Группа Shortparis. Фото: Kerrin Key. https://www.flickr.com/photos/liinna/49075553388/in/album-72157711810117846/ https://ru.wikipedia.org

11 апреля 2023, 12:39

Группа Shortparis в Краснодаре столкнулась с требованием отменить концерт

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Руководитель реготделения движения "Царьград" Никита Изюмов потребовал от мэрии Краснодара отменить концерт группы Shortparis, участники которой выступают против спецоперации на Украине. У мэра Краснодара нет полномочий, чтобы отменять концерты, обратил внимание политолог Андрей Гусий.

Глава краснодарского отделения общественного движения "Царьград" Никита Изюмов обратился к мэру Краснодара Евгению Наумову с требованием отменить концерт группы Shortparis.

Изюмов подчеркнул, что причиной его требования является позиция участников Shortparis относительно проведения спецоперации на Украине, сообщил сегодня "Коммерсант".

В своем Telegram-канале Изюмов 10 апреля написал, что многие концерты Shortparis отменены, а также выразил недовольство тем, что солист группы ранее участвовал в митинге в Санкт-Петербурге, и что ранее он высказывался в поддержку президента Украины Владимира Зеленского.

Политолог Андрей Гусий обратил внимание, что у мэра Краснодара нет полномочий, чтобы отменять концерты. "В какой-то момент сложилось так, что именно отмены концертов стали повесткой глав городов. И это не правильно, так как у мэра нет полномочий отменять такие мероприятия. И если глава говорит – я отменил, запретил и так далее, то это – неправда. Хороший пример показал Ставропольский край, где было прямо сказано – вопрос рассматривается министерством культуры", – процитировал политолога 10 апреля "Блокнот Краснодар".

На сайте концертного зала "Кроп Arena" указано, что выступление Shortparis запланировано в Краснодаре на 18 апреля. На 12.20 мск билеты были в продаже. Зрителям были доступны места в зонах "танцпол", "танцпол + ранний вход", а также на балконах.

Группа Shortparis существует с 2012 года, она образовалась в Санкт-Петербурге. Фронтменом коллектива является Николай Комягин. Песни Shortparis популярны за границей. Они звучали на радио Би-би-си, подробный очерк о группе ранее опубликовал журнал The Quietus. В частности группа давала концерты в Нидерландах, Германии, Португалии, Швейцарии, Польше, Литве, Эстонии, Украине, Венгрии, Латвии и Белоруссии, отметил 4 марта 2019 года на своем сайте журнал ELLE Russia.

Отметим, на главной странице сайта группы нет никаких призывов, а только размещен текст пацифистской песни без указаний на Украину или любую иную страну.

"Кавказский узел" также писал, что 27 марта в Краснодаре было отменено выступление Ани Лорак в связи с требованиями горожан. 26 марта мэр Краснодара Евгений Наумов назвал неизбежной отмену ее концерта. Он от имени краснодарцев заявил, что не позволит зарабатывать в городе актерам и певцам, выступающим в поддержку Украины.

Напомним, в феврале также комик Александр Ревва сообщил об отмене своих концертов в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Выступления Реввы были отменены на фоне призыва в соцсетях не посещать выступления артиста из-за его позиции по поводу военной операции на Украине.

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Примечание:

"Ани Лорак прокомментировала требования запретить ее концерты на Юге России", "В Краснодаре из-за угрозы теракта отменен концерт в честь Дня города", "Отказ от новогодних концертов на Кубани продолжил тренд отмены праздников на фоне СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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