03 апреля 2023, 00:51

Пацифистская публикация обернулась штрафом для жителя Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Житель Кабардино-Балкарии Ислам Бамбетов оштрафован за дискредитацию армии.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в Кодекс об административных правонарушениях России была внесена статья 20.3.3 о дискредитации вооруженных сил, после чего жители регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальным наказанием для граждан стал штраф в 50 тысяч рублей, при этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием. 

Житель Зольского района Ислам Бамбетов опубликовал в соцсети пацифисткую публикацию, которую суд счел дискредитирующей военнослужащих, сообщило 2 апреля издание "Кавказ.Реалии"*.

"Мамбетов сознавал противоправный характер своих действий, предвидел его вредные последствия", - цитирует издание решение суда. О размере штрафа не сообщается.

Напомним также, 31 марта стало известно, что Нальчикский городской суд оштрафовал местного жителя Рустама Нагоева по административной статье о дискредитации российских военных.

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внесено в реестр иностранных агентов.

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Примечание:

"Двое астраханцев оштрафованы за дискредитацию армии", "Владикавказец заподозрен в дискредитации военных", "Житель Ростовской области оштрафован за дискредитацию военных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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