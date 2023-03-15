Рамзан Кадыров ответил на версии о своей болезни

15 марта 2023, 18:16

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Глава Чечни сегодня заявил, что ставший предметом внимания прибор на его пальце, запечатленный на видео со встречи с Путиным, является счетчиком молитв и не имеет медицинского предназначения. Рамзан Кадыров назвал себя при этом "здоровым и полным сил".

Как писал "Кавказский узел", 13 марта Рамзан Кадыров на встрече с Владимиром Путиным отчитался о росте экономических показателей Чечни, реализации нацпроектов и снижении безработицы. Данные главы Чечни об уровне безработицы в республике в четвертом квартале 2022 года оказались заниженными по сравнению с данными Росстата.

Как следует из видеоролика встречи, опубликованного на сайте Кремля, в ходе встречи на указательном пальце левой руки Кадырова было некое устройство. О назначении прибора 14 марта рассказал глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев. "После встречи Рамзана Кадырова с Владимиром Путиным некоторые СМИ комментируют предмет на руке Главы ЧР, подчеркивая, что он похож на медицинский прибор. Объяснение этому весьма прозаично: на пальце Рамзана Кадырова электронные четки - это счетчик молитв, который Глава региона носит с собой практически всегда", - написал он в своем Telegram-канале.

Рамзан Кадыров сегодня подтвердил назначение этого прибора. "Да, это у меня электронный счетчик. И он всегда со мной во время бодрствования. Я читаю салаваты в честь нашего любимого пророка Мухаммада. Счетчик позволяет мне видеть, какое количество раз я их прочел", - написал он в своем Telegram-канале.

После разъяснения о приборе Кадыров добавил, что полностью здоров. "Я здоров и полон сил. Как и прежде, занимаюсь спортом, езжу в горы, где совершаю пешие походы, решаю важные вопросы развития республики", - написал он. В видеоролике, который приложен к этой публикации, Кадыров добавил, что у него стопроцентное зрение.

С начала 2019 года до середины 2020 года Рамзан Кадыров болел четыре раза, при этом до 2019 года сведений о каких-либо недомоганиях главы Чечни не попадали в СМИ даже на уровне слухов. Как протекали заболевания, что заявляли о них официальные лица Чечни и сам Кадыров – в справке «Кавказского узла» "Четыре больничных: как и когда болел Кадыров".

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