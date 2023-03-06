06 марта 2023, 23:46

Силовики на акции в поддержку Гаджиева ограничились требованием объяснений

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Сотрудники полиции не препятствовали проведению одиночных пикетов в Махачкале в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева, однако взяли письменные объяснения, рассказал журналист Идрис Юсупов.

Как писал "Кавказский узел", два одиночных пикета с требованием прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева и освободить политзаключенных провели сегодня в центре Махачкалы журналисты Магомед Магомедов и Идрис Юсупов. Коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В них участвуют, в частности, учредитель "Черновика" Магди Камалов, заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

Дело Гаджиева теряется на фоне других новостей в России и Дагестане, а такие пикеты напоминают людям про его судьбу, указали 20 февраля после очередной серии пикетов друзья Гаджиева.

Каких-либо попыток препятствовать проведению одиночных акций не было, реакция  на одиночные пикеты со стороны полицейских была сдержанной и обычной, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. "Сотрудники патрульно-постовой службы взяли мои данные, а подошедший участковый сотрудник полиции взял письменные объяснения", - пояснил Юсупов. 

Заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов добавил, что в редакции "Черновика" убеждены в невиновности Абдулмумина Гаджиева и требуют его немедленного освобождения и прекращения его уголовного преследования. 

Проблем с получением посылок у Абдулмумина Гаджиева нет, сообщила его супруга Дана Сакиева. Помимо того, что посылается обычным способом, у Гаджиева есть возможность получать посылки через специальный официальный магазин УФСИН, рассказала Сакиева корреспонденту "Кавказского узла". Адвокат Гаджиева посещает каждое заседание и если у Гаджиева будут какие-либо проблемы, в том числе проблемы со здоровьем об этом сразу станет известно, пояснила Сакиева. 

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину. Подробности дела Гаджиева собраны в материале "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". 

2 марта в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону защита подсудимых завершила представление доказательств, но Тамбиев потребовал исключить из дела протокол первого допроса, а Ризванов – вызвать новых свидетелей в суд. Следующее заседание суда назначено на 14 мск 16 марта, сообщили "Кавказскому узлу" в суде.

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Примечание:

"Защита завершила представление доказательств по делу Абдулмумина Гаджиева", "Коллеги Гаджиева усомнились в перспективах печатного выпуска "Черновика"", "Коллеги Абдулмумина Гаджиева отметили позитивную реакцию махачкалинцев на пикеты".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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