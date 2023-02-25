Трое мобилизованных в Волгоградской области добились отсрочки отправки на полигон

25 февраля 2023, 18:42

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После жалобы военному прокурору трем мобилизованным в Волгоградской области удалось отсрочить отправку на полигон, им разрешено закончить прохождение военно-врачебной комиссии. Еще 17 мобилизованных отправлены на полигон, несмотря на ранения и болезни, рассказали они.

Как писал "Кавказский узел", 19 января в Волгоградском гарнизонном военном суде прошло судебное собеседование по иску 36-летнего мобилизованного жителя Волжского Василия Куприянова, который не согласен с мобилизацией и присвоенной ему категорией "полностью здоров". Защита представила суду справки из поликлиники о болезнях Куприянова и потребовала проведения полноценного обследования, но представители военкомата посоветовали Куприянову отправиться на прохождение медкомиссии в Ростове-на-Дону.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. 28 октября министр обороны отчитался о ее завершении, но соответствующего президентского указа за этим не последовало. В администрации президента пришли к выводу, что такой указ не нужен, пояснил пресс-секретарь президента. Во время частичной мобилизации были зафиксированы неоднократные случаи призыва без медобследования, рассказали "Кавказскому узлу" правозащитники.

О риске отправки в зону военной операции без решения военно-врачебной комиссии несколько мобилизованных, получивших ранения и страдающих хроническими заболеваниями, сообщили сегодня корреспонденту «Кавказского узла» из воинской части, расположенной в пригороде Волгограда.

"В группе 20 человек мобилизованных. Это те, кто получил ранения во время боевых действий на Донбассе и те, у кого серьезные хронические заболевания. Мы проходили здесь военно-врачебную комиссию. Но до ее завершения нас отправляют в Ростовскую область на полигон. Оттуда сразу отправят в зону СВО", - сообщил в 16.30 мск в телефонном разговоре Дмитрий Миллер.

Мужчина уточнил, что ему 30 лет, он родом из Старополтавского района Волгоградской области, где проживают его родители и два брата. Миллер работал в Подмосковье наборщиком, а 23 сентября 2022 года получил повестку по частичной мобилизации. Спустя пять дней он был уже в воинской части, дислоцированной в пригороде Волгограда.

"Пожаловался на проблему с рукой – у меня хроническая экзема. Меня определили в группу мобилизованных, которым нужно пройти медкомиссию из-за проблем со здоровьем. Нас таких 20 человек", - сказал Миллер.

По словам мобилизованного, с сентября в воинской части с ними не проводилась серьезная военная подготовка: «пару рожков постреляли холостыми из автоматов да прошли медподготовку». Один раз его отпустили на выходные домой «на пару дней». Мобилизованные, попавшие в эту группу, проходили военно-врачебную комиссию (ВВК) и лечение: кто-то после ранений, полученных в ходе боевых действий, кто-то по заявленным ими хроническим болезням.

"Немножко подлатали и сказали, что годен. Категорию годности не дали, так как ВВК не завершена – нет медзаключения. Не всех врачей прошли. Мне осталось четверых врачей пройти. Должна быть категория «В». Но теперь ее не дадут", - пожаловался Дмитрий Миллер.

Сегодня утром, по его словам, командование части заявило членам группы, что их автобусом отправят сегодня в Ростовскую область на полигон. Миллер заметил, что он на том полигоне уже был. "На том полигоне проходят доукомплектование и отправка в зону СВО. Один раз меня пытались отправить. Сказали, что там будем ВВК проходить. А к нам полковник вышел, сказал, что вы проходите по документам как здоровые. Полный автобус больных ехал – кто после ранения, кто что. Комиссии в военкоматах не было. Отправляют [на ростовский полигон] тех, кто не дождался заключения ВВК, кто не прошел ВВК. Все уже за нас решили. Наши возражения не слушают", - рассказал Дмитрий Миллер.

Другой член группы мобилизованных, Василий Куприянов из Волжского, сообщил, что ему 27 февраля должны были дать направление в ростовский окружной госпиталь на судебно-медицинскую экспертизу. "Но они [командование воинской части] мне в этом сейчас препятствуют. Сказали, что сегодня на ростовский полигон едем, а оттуда в зону СВО", - рассказал он.

Дело Куприянова ушло в Ростов-на-Дону, добавил мужчина. "Сюда в часть позвонили, сказали, что меня там [в Ростове-на-Дону] ждут. Есть место в медчасти. Меня же суд туда направляет. Сейчас они [командование воинской части] мне препятствуют в этом. На ростовском полигоне, сказали, будут с вами разбираться. Но там разбираться не будут – просто отправят на позиции, и все", - высказал мнение Василий Куприянов.

Он сообщил, что позвонил военному прокурору, и в часть явился сотрудник надзорного ведомства, который вызвал его на беседу.

И Куприянов, и Миллер сообщили, что члены группы мобилизованных все положенные им выплаты получают «сполна», в этом вопросе у них нет претензий к командованию. Нет у них жалоб и на условия содержания в воинской части, главное требование мобилизованных – завершение ВВК.

"Кавказский узел" подготовил список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации, - "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

В 18.00 мск Василий Куприянов сообщил, что после общения с сотрудником военной прокуроры его, Дмитрия Миллера и еще одного не назвавшего себя мобилизованного оставили при воинской части. Группа же из 17 мобилизованных отправилась в 17.00 мск на автобусе в Ростовскую область.

"Будет выполнено решение гарнизонного суда об отправке меня в окружной военный клинический госпиталь в Ростов для проведения судебно-медицинской экспертизы", - сказал Куприянов.

Дмитрий Миллер подтвердил, что остался в части. "Остаюсь в части до среды [1 марта]. За это время пройду еще четверых врачей и получу заключение ВВК. Но риск того, что меня могут отправить завтра на ростовский полигон, все еще высок", - сказал он.

Проведение медицинского освидетельствования мобилизованных проводится в соответствии со статьей 5.1 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе № 53-ФЗ («Медицинское освидетельствование и медицинское обследование граждан в связи с исполнением воинской обязанности, поступлением на военную службу по контракту или поступлением в мобилизационный людской резерв») и с положением о военно-врачебной экспертизе № 565, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» юрист Сергей Иващенко.

"Граждане, заявившие о несогласии с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования, направляются на контрольное медицинское освидетельствование. Как мы видим из заявлений [Миллера и Куприянова], главная их претензия к командованию как раз и заключена в этом. Командиры воинской части не вправе отказывать мобилизованным гражданам в их требовании. В данном случае Куприянов правильно поступил, что обратился в военную прокуратуру с жалобой на [спорные] действия командования", - сказал Сергей Иващенко.

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