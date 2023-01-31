Мобилизованный с грыжами краснодарец направлен в госпиталь

31 января 2023, 22:44

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Мобилизованному с множественными грыжами позвоночника краснодарцу Алексею Абрамову попытались в ходе обследования поставить категорию "годен с незначительными ограничениями", сейчас готовятся документы для его перевода в госпиталь. Военный госпиталь просто не может провести необходимые Абрамову обследования и лечение, подчеркнул адвокат. В рамках частичной мобилизации зафиксированы неоднократные случаи призыва без медобследования, рассказали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", краснодарец Алексей Абрамов, мобилизованный с травмами позвоночника, после возвращения из зоны военной операции отправлен в Дагестан для прохождения медкомиссии. Военные потеряли документы о его заболеваниях, рассказала супруга Абрамова. 9 января стало известно, что 38-летний Алексей Абрамов вернулся в Краснодарский край и находится Краснодаре, где ждет прохождения военно-врачебной комиссии. Возвращение мобилизованного Абрамова - полностью заслуга его супруги Ксении, сообщил адвокат Михаил Беньяш*.

Абрамов, находясь в зоне военной операции, из-за серьезного заболевания позвоночника и болей не мог ходить и носить бронежилет, рассказала в ноябре 2022 года "Кавказскому узлу" Ксения Абрамова. 15 декабря 2022 года суд Горячего Ключа оставил без удовлетворения иск Алексея Абрамова на решение о его мобилизации. Несмотря на подтверждающие его заболевание документы, также не удалось добиться перевода мобилизованного в тыл.

Алексей Абрамов пока находится в части, но сейчас оформляются документы для его перевода в госпиталь, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" его супруга Ксения Абрамова. "27 января ему пытались поставить категорию Б ("Годен с незначительными ограничениями"), а когда он сказал, что будет добиваться независимой экспертизы, предложили лечь в госпиталь и проколоть обезболивающие. На приеме военный нейрохирург сказал ему на словах, что ему положена операция и заявил, что грыжи удалять нельзя, нужно ставить металлические конструкции, но написал в рекомендациях только наблюдение невролога. Посоветовал сделать операцию "на гражданке". 28 января муж был на приеме у гражданского невролога, подтвердили запрет на осевые нагрузки и переохлаждение. А ещё поставили диагноз тревожно-депрессивное расстройство", - отметила она.

По словам Абрамовой, все необходимые документы у нее есть, кроме одного из оригиналов МРТ обследования, который потеряли в его части. Она также поддерживает с мужем регулярную связь.

Как следует из результатов МРТ-обследования позвоночника от 30 января 2018 года (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), у Алексея Абрамова множественные протрузии и грыжи. "Протрузия межпозвонковых дисков L3-L4 и L4-L5, псевдоретролистез позвонка L5. Грыжа межпозвонкового диска L5-S1. Крупные грыжи Шморля в телах позвонков L4 и L5", – сказано в заключении, выданном врачом краснодарской клиники "Солнечная".

Адвокат Абрамова Михаил Беньяш* подтвердил, что его подзащитный прошел осмотр у невролога, причем боли у него усилились, а руки "трясутся так, что он даже не может ничего спокойно написать", сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Фактически, по словам адвоката, военные оказались в тупике, не зная, что им делать с Абрамовым, поскольку военный госпиталь просто не может провести необходимые тому обследования и лечение. "Сейчас речь идет о переводе в гражданский госпиталь", – подчеркнул он.

Случай Абрамова был далеко не единственным, указал директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право"* Сергей Кривенко. "Такие случаи были не единичными – мы зафиксировали довольно много обращений. Во многом дело все в том, что частичная мобилизация осуществлялась по закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", а он гораздо более рамочный, чем закон "О воинской обязанности и военной службе". В нем совершено исключена процедура медицинского освидетельствования: считается, что все, у кого нет категории "Д" ("Полностью негоден"), годны к службе и их здоровье не менялось. А ведь прошли годы (а иногда и десятилетия), после того, как люди отслужили в армии, и их здоровье в ряде случаев ухудшилось", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" подготовил список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

Подобных обращений во время частичной мобилизации было немало, подтвердил юрист Общероссийской общественной организации "Комитет солдатских матерей России» Александр Латынин. "Военкоматам за это ничего не было, а когда эти люди с заболеваниям, в том числе и психическими, попадали в зону СВО, никто не хотел их лечить, поскольку госпитали и так заполнены. А суды обычно вставали на сторону военкоматов, заявляя, что во время медосмотра граждане якобы не заявляли об имеющихся у них болезнях", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Массовым явлением в ходе частичной мобилизации был "призыв одним днем" без медосвидетельствования, сообщил представитель коалиции "Сознательный отказ от военной службы в России" корреспонденту "Кавказского узла". "Призыв тяжелобольных людей - следствие такого подхода", - подчеркнул он.

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