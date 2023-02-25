Волгоградец оштрафован за дискредитацию военных

25 февраля 2023, 08:32

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Суд в Волгограде оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Александра Московченко, признав, что произнесенные им в поддержку Украины фразы дискредитировали российских военных.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Красноармейский районный суд Волгограда признал местного жителя Александра Московченко виновным в дискредитации вооруженных сил России и оштрафовал его. По версии следствия, Московченко 18 января около клинической больницы скорой медицинской помощи №15 выкрикивал фразы в поддержку Украины. Сам волгоградец заявил, что у него возник конфликт с незнакомцем при обсуждении спецоперации, и что назло ему сказал только одну фразу в поддержку Украины, сообщили 24 февраля "Кавказ. Реалии"*.

В карточке на сайте Красноармейского районного суда Волгограда указано, что Московченко оштрафован на 30 тысяч рублей, суд его признал виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил Российской Федерации".

Комментариев от Александра Московченко или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 11 февраля стало известно, что суд оштрафовал на 30 тысяч рублей волгоградца Юрия Горюшкина, признав, что его комментарий в соцсети дискредитировал российских военных.

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