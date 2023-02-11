11 февраля 2023, 02:45

Власти Нагорного Карабаха обеспечили печами и дровами почти 600 семей

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Правительство Нагорного Карабаха начало раздавать малоимущим и многодетным семьям печи и дрова, чтобы они могли отапливать свое жилье в условиях регулярных отключений газа и света.

Как писал "Кавказский узел", из-за очередного прекращения подачи газа в Нагорном Карабахе с 7 февраля были прекращены занятия в младших и средних классах школ. В этот же день подача газа была частично восстановлена, однако 8 февраля газоснабжение непризнанной республики вновь прекратилось. Дефицит электроэнергии и веерные отключения света не позволяют организовать школьникам адекватное дистанционное обучение, сообщили работники сферы образования. Местные жители заявили, что из-за регулярных отключений газа и света задумываются об установке дровяных печей даже в городских квартирах.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступ к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, тысячи жителей лишились заработка.

Правительство Нагорного Карабаха начало раздавать печки и дрова для отапливания жилья в условиях блокады семьям, входящим в социальную категорию, сообщили 10 февраля корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе мэрии Степанакерта.

«Мы рассматриваем заявление. Первоначально выбираем семьи, которые входят в социальные категории – семьи погибших, семьи инвалидов, многодетные семьи, пенсионеры, беженцы. Передаем в специальный отдел, где сотрудники начинают проверку, в каком состоянии и условиях живет семья, действительно ли их жилье по размерам нуждается в печи или это маленькая квартира, можно ли в их жилье ставить печь с дровами. Далее заявление передается в комитет по водному хозяйству, где уже предоставляется печь и дрова», - рассказала пресс-секретарь мэрии Степанакерта Вардуи Оганян.

«Печь и дрова предоставлены почти 600 семьям, процесс предоставления продолжается», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководителя пресс-службы Водного хозяйства Нагорного Карабаха Нельсон Аванесян.

В пресс-службе Службы по чрезвычайным ситуациям при МВД Нагорного Карабаха сообщили, что, «учитывая, что азербайджанская сторона отключила электричество и газоснабжение в Нагорный Карабах, СЧС не может запретить населению ставить печи с дровами, чтоб согреть свое жилье».

«Специальная служба СЧС Арцаха (Нагорного Карабаха) лишь требует, чтобы были соблюдены меры по эксплуатации печи. Чтобы под печкой был постелен железный лист вместо половика или дерева, чтобы трубы имели хорошую вытяжку, чтобы рядом с печкой не было тары с горючим. Все это сотрудники СЧС проверяют, периодически посещая квартиры и дома», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

Он добавил, что «чрезвычайных происшествий из-за дровяных печей не зафиксировано, а вот пожары из-за электронагревателей фиксируются 2-3 раза каждую неделю». Тадевосян также отметил, что население использует три вида оборудования для отопления жилья – газовые плиты, газонагревательные котлы типа Baxi и электронагреватели, а с отключением газа и электричества использует печи с дровами.

Вынужденные переселенцы из Гадрутского района семья Аванесян рассказали, что живут на съемной квартире в многоквартирном здании. «Нам хозяин квартиры разрешил поставить печь с дровами, так как у нас малые дети и престарелые родители. Без газа согреть многокомнатную квартиру просто невозможно. Мы, как только услышали объявление, что раздают печи и дрова, сразу пошли писать заявление в мэрию. К заявлению приложили копии паспортов и свидетельств о рождении детей. Через пару дней нам все выделили. Теперь, когда отключают газ, нам не так страшно, так как дрова есть, сразу топим печь», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава семейства Армен Аванесян.

Он добавил, что планирует писать еще одно заявление на получение дров, так как выданных двух кубометров хватит только на месяц. "Еще два кубометра мы купили сами, так как без газа, печь горит с утра до вечера", - добавил он.

Многодетная мать Эмма Закарян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что у них «частный дом с газовым отоплением, но частые отключения  заставили нас подумать об установке печи с дровами».

«Печь у нас была еще с давних времен от родителей мужа. А дрова нам предоставила мэрия как многодетной семье. Печь для нас стало спасеньем. Теперь муж думает над тем, чтобы и баню топить дровами. А я надеюсь, что все-таки газ откроют, так как все-таки с печью немного опасно - дети маленькие, приходится все время следить, чтобы не подходили слишком близко, и топить приходиться долго, и боишься, что дрова закончатся. А еще я представляю, какие нас ждут расходы  летом, чтобы копоть от печи на стенах и потолке убрать», - поделилась женщина.

"Моя семья не стала ждать, пока мое заявление в мэрии рассмотрят и одобрят. Сами  купили печку - они есть в продаже за 15 -20 тысяч драмов (38-50 долларов), дрова тоже можно купить как раньше за 15 тысяч драмов за кубометр, и установили в квартире на четвертом этаже", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Карина Амбарцумян.

По ее словам, проверяющие приходили и сказали, что все в норме. «Но если мое заявление одобрят, и нашей семье предоставят дрова два кубометра, то мы не откажемся. Так как думаю, что как и в прошлом году, холода могут затянуться до апреля. А печка просто спасает нас по вечерам, так как вечерами особенно холодно. Электроприборы уже не влияют на температуру в доме, а печка в самый раз. СЧС приходила, проверяла, как печку поставили, как трубу вывели через окно и призвала только быть внимательными с огнем. Мы даже приглашаем соседей, у которых нет печки, чтоб посидели, согрелись. Еще мы готовим ужин на печке. Так что можно сказать, что вспоминаем навыки, которые научились во время блокады в 90-е, во время карабахской войны», - сказала Карина Амбарцумян.

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Примечание:

"5,5 тысячи детей в Нагорном Карабахе лишены возможности посещать школы и детсады", "Увеличена частота веерных отключений света в Нагорном Карабахе", "Работа АЗС остановлена в Нагорном Карабахе".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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